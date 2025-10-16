Las redes se rinden al talento de Tinho

Tinho en una de las galas de OT Operación Triunfo

Un mes lleva Tinho en Operación Triunfo. Un mes en el que está demostrando su talento, donde cada semana se supera y nunca deja a nadie indiferente.

El coruñés ha tenido la oportunidad de, en cinco galas, pasar por diversos recursos musicales sin estar nunca nominado, lo cual habla mucho de la consideración que le tienen los jueces.

Esta semana debe arrodillarse ante el rock de Maneskin con el tema 'I Wanna Be Your Slave', que cantará con Guillo Rist. Los ensayos, a cinco días de la actuación, están revolucionando a las redes, pues Tinho lo está dando todo, ofreciendo registros que, hasta ahora, no habíamos escuchado salir de su boca.

Usuarios de las redes sociales están compartiendo vídeos de Tinho, ensayando en solitario, donde aseguran no dar crédito de lo que el coruñés es capaz de hacer, como en el tweet de @jouskatw.

Pero no todo queda en las redes. Manu Guix, profesor de la Academia, quedó atónito al escuchar los arreglos vocales de Tinho, confirmando que le gustaba lo que oía con una sola frase: "me pongo la cresta, nen".