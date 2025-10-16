Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las redes se rinden al talento de Tinho

El coruñés cantará 'I Wanna Be Your Slave' de Maneskin

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
16/10/2025 11:59
Tinho en una de las galas de OT
Operación Triunfo

Un mes lleva Tinho en Operación Triunfo. Un mes en el que está demostrando su talento, donde cada semana se supera y nunca deja a nadie indiferente. 

El coruñés ha tenido la oportunidad de, en cinco galas, pasar por diversos recursos musicales sin estar nunca nominado, lo cual habla mucho de la consideración que le tienen los jueces. 

Esta semana debe arrodillarse ante el rock de Maneskin con el tema 'I Wanna Be Your Slave', que cantará con Guillo Rist. Los ensayos, a cinco días de la actuación, están revolucionando a las redes, pues Tinho lo está dando todo, ofreciendo registros que, hasta ahora, no habíamos escuchado salir de su boca. 

Usuarios de las redes sociales están compartiendo vídeos de Tinho, ensayando en solitario, donde aseguran no dar crédito de lo que el coruñés es capaz de hacer, como en el tweet de @jouskatw. 

Pero no todo queda en las redes. Manu Guix, profesor de la Academia, quedó atónito al escuchar los arreglos vocales de Tinho, confirmando que le gustaba lo que oía con una sola frase: "me pongo la cresta, nen".

Te puede interesar

El ideal gallego

Sargadelos abrirá una tienda en la Diagonal de Barcelona
EP
Valeria Castro

La ‘polémica’ actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo 2025 ya tiene explicación
Andrea Gestal
Congreso empresarial de mujeres

Últimos días para inscribirse en el IX Congreso Empresarial “Acción e Implicación” de Empresarias Galicia
Redacción
Fundación MOP

La Fundación Marta Ortega impulsa la carrera internacional de jóvenes talentos gallegos de la fotografía
Belen Cebey