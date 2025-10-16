Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las obras en La Terraza dan un nuevo paso adelante

Este jueves se trabajó en la retirada de las antenas con la participación de una grúa

Josefa Prado
16/10/2025 18:51
La mundanza de RTVE del edificio de La Terraza continúa
Quintana

Las actuaciones en el histórico edificio de La Terraza, que durante décadas albergó las instalaciones de RTVE en Galicia, siguen su curso. La empresa pública de comunicación llevaba desde 1985 en el emblemático edificio de Méndez Núñez.

Así, a lo largo de la jornada de este jueves, se ha procedido a la retirada de las antenas con la intervención de una grúa. El despliegue en los Jardines de Méndez Núñez para llevar a cabo la operación ha llamado la curiosidad de numerosos viandantes, que se detenían para observar los trabajos que se estaban llevando a cabo. Se trata de unas labores que ya habían comenzado el martes, y que ahora, con la colocación de la grúa, han avanzado.

Mudanza La Terraza

El destino del edificio de La Terraza es albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), mientras que RTVE se mudará temporalmente a Matogrande para, en 2028, ubicarse definitivamente en el edificio de Correos. Por lo tanto, regresará al centro de la ciudad en un plazo aproximado de tres años. 

