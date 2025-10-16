La intervención exprés de Diego González Rivas

El doctor Diego González Rivas con la paciente antes de la intervención @dgonzalezrivas

En una intervención quirúrgica de apenas 10 minutos, el reconocido cirujano torácico Diego González Rivas ha resuelto de forma definitiva el problema de sudoración excesiva (hiperhidrosis palmar y axilar) de una paciente, que llevaba años lidiando con manos constantemente mojadas, enrojecidas y de mala circulación.

La paciente ingresó por la mañana con un cuadro típico de hiperhidrosis: sudoración incontrolable en manos y axilas, lo que le generaba incomodidad constante, baja autoestima e incluso limitaciones sociales. Sin embargo, tras la operación realizada por el Dr. González Rivas, pionero en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, pudo regresar a casa tras dos horas después de la intervención, con las manos completamente secas y una notable mejora en la perfusión distal.

"Nunca tuve las manos tan secas", expresó la paciente, visiblemente emocionada.

La técnica aplicada consiste en una simpatectomía torácica por vía uniportal, un procedimiento que el doctor González Rivas ha perfeccionado a nivel internacional, y que permite acceder al nervio simpático a través de una única incisión de pocos milímetros, reduciendo el dolor postoperatorio, el tiempo de recuperación y los riesgos.

Este tipo de procedimiento se realiza de forma ambulatoria y permite al paciente volver a casa en pocas horas, sin necesidad de hospitalización prolongada. Una solución rápida, eficaz y segura para quienes sufren hiperhidrosis y buscan una mejora definitiva.