La Fundación Marta Ortega impulsa la carrera internacional de jóvenes talentos gallegos de la fotografía

Los cuatro fotógrafos gallegos seleccionados

El proyecto Future Stories, impulsado por la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) para apoyar a jóvenes creadores en el inicio de su carrera artística, arranca su edición 2025 con la llegada a la Fondazione Sozzani de Milán de los cuatro fotógrafos gallegos seleccionados para participar en una residencia artística que se prolongará hasta finales de año.

Los participantes, recién titulados en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia, disfrutarán de un programa académico intensivo centrado en la fotografía de moda, financiado por la Fundación MOP y diseñado específicamente por la institución italiana.

El programa incluye clases magistrales, talleres y encuentros con fotógrafos, editores, estilistas, críticos de arte, comisarios y fotoperiodistas, así como visitas a exposiciones e instituciones culturales en Milán y en otras capitales europeas de la moda como París. Durante su estancia, los artistas desarrollarán un proyecto personal tutorizado que será expuesto en 2026 en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña.

Compromiso con la creación y la difusión cultural

La Fundación Marta Ortega Pérez articula su actividad en torno a tres ejes principales: la moda, la fotografía y A Coruña. Desde su apertura con la exposición Peter Lindbergh. Untold Stories (2021), el espacio ha acogido muestras de grandes maestros como Steven Meisel 1993 A Year in Photographs (2022), Helmut Newton – Fact & Fiction (2023), Irving Penn: Centennial (2024) y David Bailey’s Changing Fashion (2025).

El próximo 22 de noviembre, la Fundación inaugurará su sexta gran exposición: Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de Annie Leibovitz.

La entrada a todas las exposiciones de la Fundación es libre, y los beneficios del merchandising se destinan a financiar iniciativas como Future Stories, que apuesta por el talento emergente. Además, cada exposición va acompañada de un programa educativo en colaboración con artistas locales,