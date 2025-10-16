La pista de hielo del Coliseum, en 2010 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Los coruñeses se preparaban hace 25 años para volver a disfrutar de la pista de hielo del Coliseum, por la que el invierno anterior, el de 1999, pasaron cerca de 50.000 personas. La novedad de cara a 2000 era el plan municipal para adelantar al mes de noviembre la apertura de la instalación con el objetivo de que los aficionados a los patines gozasen de más tiempo para disfrutar de esa experiencia. Ese asunto fue destacado en la edición de El Ideal Gallego del 16 de octubre de 2000. Tal día como hoy de 1975, hace 50 años, el diario informó de la aprobación de un presupuesto extraordinario de 75 millones de pesetas, unos 450.000 euros, para Alvedro. En 1925 eran noticia las paradas para los automóviles de alquiler en la zona centro.

Lunes, 16 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La pista de hielo adelanta al mes de noviembre su regreso al Coliseum

La acogida que la pista de hielo tuvo el pasado año 1999 entre los coruñeses fue tan espectacular que los responsables del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) no han tenido más remedio que adelantar en un mes el regreso del patinaje a la ciudad. Así, los ciudadanos podrán practicar esta modalidad deportiva a partir de noviembre de 2000. “El éxito nos sorprendió a todos”, indica el concejal Iglesias Mato. El Ayuntamiento confía en superar los resultados de 1999, cuando el recinto fue visitado por cerca de 50.000 personas. Si la afluencia es la esperada, los patines tendrán fiesta para rato, ya que no se descarta que la pista también funcione en enero. A la espera de una ubicación permanente en Los Rosales, el Coliseum volverá a convertirse en improvisado Palacio de Hielo. La pista funcionará de lunes a domingo, aunque los fines de semana ampliará su horario de acceso.

Por otra parte, la asociación ecologista Hábitat asegura que el vertido de petróleo que desde el pasado jueves, 12 de octubre de 2000, afecta a buena parte de la costa gallega ya ha dañado a miles de aves del litoral coruñés. En este sentido, la organización afirma que muchos ejemplares de estas especies “morirán como consecuencia de limpiarse y tragar el alquitrán, que también afectará a la impermeabilidad de su plumaje”.

Jueves, 16 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Presupuesto extra de 75 millones para Alvedro

La aprobación de un presupuesto extraordinario de 75 millones de pesetas para Alvedro fue uno de los asuntos más importantes concretados en el Pleno municipal ordinario que se celebró ayer, 15 de octubre de 1975, y en el que apenas hubo discusión de los asuntos.

Además, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia coruñesa celebró ayer la festividad de su patrona, Santa Teresa de Jesús, con una misa solemne en la iglesia parroquial de San Nicolás, oficiada por el capellán del Colegio, don Rafael Taboada Vázquez. Seguidamente, los colegiados se reunieron en fraternal almuerzo. También ayer el Campo de Intendencia Militar de La Coruña celebró la festividad de su patrona, Santa Teresa de Jesús. Con tal motivo, en el acuartelamiento de San Amaro fue oficiada una misa de campaña.

Viernes, 16 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Nuevas paradas en la calle Compostela y en La Marina

La Alcaldía, atendiendo las reclamaciones y protestas del público referentes a la parada de los automóviles de alquiler inmediata a la acera del asfalto en el Cantón Grande, ha dispuesto que por de pronto y mientras tanto no se resuelve el asunto, después de un mediato estudio, se sitúen, en línea recta a las dos primeras columnas después de la lágrima del Obelisco, en la avenida de La Marina, enfrente a los cafés, y en la calle Compostela al lado de las aceras impares.

En sucesos, a las cinco de la tarde de ayer, 15 de octubre de 1925, encontrándose trabajando en un camión en el muelle de Linares Rivas, el obrero de la Patronal Manuel Torre Pose, de 30 años, fue alcanzado por una ‘lingada’ de sacos de maíz que se estaban descargando en el vapor alemán ‘Hermann Burmester’, derribándolo del camión al suelo y lesionándose al caer.