El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El TSXG ratifica la pena de 23 años y medio de cárcel a un hostelero por agredir sexualmente a dos empleadas en A Coruña

Ep
16/10/2025 11:31
Fotografía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Archivo El Ideal Gallego

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha confirmado la sentencia de la sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña en la que condena a 23 años y medio de cárcel al propietario de varios locales de hostelería por cometer dos delitos continuados de agresión sexual sobre dos empleadas.

El acusado, según se recoge en la sentencia, era el jefe de las dos víctimas y, siendo conocedor de su situación económica precaria, las amenazaba con que perderían el trabajo si no hacían lo que él les pedía. El investigado las agredió sexualmente en numerosas ocasiones durante años.

De esta forma, la sala rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado y subraya que la Audiencia fue "minuciosa en el análisis de la prueba, desglosando todos los hechos en profundidad".

Los magistrados se apoyan en las testificales de los peritos y en las declaraciones de las víctimas, así como en las realizadas por personas que trabajaban con ellas, que, aunque no estuvieron presentes en las ocasiones en las que se producían los hechos denunciados, eran conscientes de la situación de "tensión" y de incomodidad que había en el lugar de trabajo.

La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

