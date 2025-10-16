El futuro de la diabetes, a debate en A Coruña: ¿Cómo llevar un buen control glucémico?

Cinco de cada mil niños gallegos tienen diabetes Archivo

La diabetes infantil y juvenil es una patología que padecen en Galicia cinco de cada 1.000 niños. En ella se centrará este año el ‘Diabetes Evolution 2025’, un evento dedicado exclusivamente al tratamiento y los avances de esta enfermedad que se celebrará este sábado en el Hotel Attica21.

El encuentro, organizado por el servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y la Fundación de Endocrinología y Nutrición Gallega, reunirá un año más a profesionales sanitarios y personas con diabetes de Galicia para analizar y reflexionar sobre la situación actual, los avances y los retos en el abordaje de la diabetes.

Incidencia al alza

Tanto la incidencia de la diabetes tipo 2, la más prevalente con un 90-95% de casos, como de la tipo 1, “no deja de crecer”. En ambos casos, el control glucémico es “determinante para mejorar la calidad de vida” de las personas que la padecen.

Considerada una “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se controla de forma adecuada puede producir complicaciones asociadas muy graves. Enfermedades cardiovasculares, trastornos renales o retinopatía diabética con pérdida de visión son algunas de las patologías que hacen más dependientes a las personas que las padecen.

Para conseguirlo, en los últimos años está produciéndose una “revolución en cuanto a innovaciones terapéuticas y dispositivos tecnológicos” que permiten que las personas con diabetes lleven una vida normal. “No hay que olvidar que es una enfermedad crónica y no es fácil convivir con ella”, recuerda el Chuac.

Con anterioridad a este evento, el Attica21 acogerá este viernes a partir de las 18.30 horas unas charlas “a modo de viaje divulgativo” desde la perspectiva clínica, tecnológica y sociológica de las enfermedades metabólicas a cargo destacados profesores e investigadores de la UDC.