El fiestón de la semana en A Coruña tiene acento argentino

Dani, Julius y Eric, el staff del Sköl, durante la presentación de la fiesta | Quintana Quintana

No es consciente muchas veces el coruñés de a pie de hasta qué punto aquella sentencia de “la ciudad donde nadie es forastero'” se ha convertido en la mejor definición de un crisol de culturas. Sirva como botón la conversación entre un marroquí, un finlandés y un argentino en un garito heavy del Orzán, y que ésta sea la antesala de una fiesta temática para la cada vez más nutrida comunidad albiceleste. Desde hoy, y de su éxito depende el hasta cuándo, Fiestón Argento se convierte en un alternativa itinerante que busca convertir el ocio nocturno en un pedazo de Buenos Aires, o de cualquier rincón del país que en su día brindó el servicio a la inversa a tantos gallegos. Será en la sala Mala Vida, en la calle Rey Abdullah.

Detrás de la iniciativa está Julius Pérez, un tipo de los que es difícil olvidar y con los que es fácil haber coincidido solamente con haber dado una vuelta por el Orzán durante la última década. Portero, controlador de accesos o pacificador de situaciones adversas, este argentino de 41 años lleva dos décadas en una ciudad que ya desde recién nacido estaba en su ADN. “Siempre digo que A Coruña es la mejor herencia que me dejaron mis abuelos”, reconoce. Ahora, justo 20 años después de haber arribado a la ciudad, cada vez ve cómo más y más compatriotas buscan su consejo y su experiencia para iniciar aquí una nueva etapa. Y, como también llegan con ganas de pasarlo bien, blanco (y celeste) y en botella. “Le llamamos Fiestón Argento por motivos evidentes: es lo que queremos generar y estamos haciendo una comunidad importante”, asegura Julius.

El cómo

No se trata de la primera experiencia de Pérez como productor, aunque sí bajo la actual etiqueta. Anteriormente ya resultó un éxito de participación en el Studio 54. El propio Julius estará a los platos para pinchar cumbia, cuarteto y los ritmos más habituales. Vamos, para que los muchachos se vuelvan a ilusionar. “El argentino es diferente y siempre juntarnos tantos nos acerca un poco a nuestro país. Veíamos cómo se celebraban fiestas colombianas o venezolanas, pero faltaba la nuestra”, agrega.

Por otra parte, y vista la pasión con la que un argentino dice incluso 'buenos días', Julius que es todo un especialista en seguridad con experiencia en Nueva York, advierte que los malos rollos se quedan en la puerta y que hacia dentro todos son hijos de un mismo 'dios', ya sea Messi, Francisco o a quién profesen idolatría: “No existen el fútbol, la religión o la política”. Ni siquiera las fronteras, ya que la producción estuvo a punto de llamarse fiesta rioplatense, por eso de que los hermanos uruguayos también son bienvenidos.

La celebración de la tercera Copa del Mundo, la de Messi, ya dejó una estela imborrable en la noche coruñesa. De hecho, durante aquel Mundial 2022 la hostelería de la ciudad se divirtió y facturó en buena medida gracias a la comunidad de ‘muchachos’. Ahora, por 10 euros y con consumición, es posible ser parte de la fiesta.