A Coruña

El Festigual regresa a la ciudad con un amplio cartel cultural

Se celebrará del 5 al 28 de noviembre en diferentes espacios de la ciudad

Josefa Prado
16/10/2025 18:28
Séptima edición do Festigual no Ágora @ Pedro Puig (15)
El Festigual regresa a la ciudad en noviembre

Del 5 al 28 de noviembre, A Coruña volverá a ser escenario del Festigual, que se celebrará más de una docena de espacios de la ciudad. La propuesta de este año reúne compañías profesionales y proyectos comunitarios apostando por formatos que amplían los límites de la escena y acercan la cultura a todos los públicos. 

A lo largo de los años, el Festigual (Festival de las Artes por la Inclusión y la Diversidad) fue creciendo en diálogo constante con la ciudad, abriendo escenarios, museos, centros sociales e incluso hospitales a propuestas en las que la accesibilidad no era un complemento, sino el punto de partida. Y no es casual que este camino se hiciera desde A Coruña: una ciudad vanguardista, abierta y comprometida, que asumió el Festigual cómo propio y que demuestra, edición tras edición, que la cultura puede ser para todas y todos. 

El Festigual 2025 consolida un modelo de festival que rompe con las lógicas normativas de la cultura y reivindica la creación como espacio de identidad, diversidad y comunidad. Un proyecto que crece cada año gracias a las personas y colectivos que trabajan desde lo local para construir, entre todas, una ciudad más abierta, más creativa y más igual.

"Durante o mes de novembro A Coruña convértese na capital da inclusión e da diversidade e acolle, nos nosos espazos máis emblemáticos, distintas disciplinas artísticas co propósito de concienciar sobre a urxencia de facilitar espazos nos que todo o mundo poida acceder ás artes e promocionar propostas artísticas creadas por colectivos máis diversos, entendendo sempre a diversidade como unha riqueza indispensable dunha sociedade avanzada", expone la alcaldesa Inés Rey.

El programa completo ya se puede consultar en la web de Festigual. Cine, teatro, exposiciones o conciertos forman parte de un cartel muy apetecible. 

