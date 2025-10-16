A Coruña supera a Vigo en descargas pesqueras por primera vez en diez años

Pescado en un puesto del mercado de la plaza de Lugo Archivo El Ideal Gallego

Por primera vez en diez años, el puerto de A Coruña ha superado al de Vigo en volumen de descargas pesqueras, según los datos oficiales registrados hasta el mes de agosto por el organismo Puertos del Estado. La terminal coruñesa alcanzó las 19.189 toneladas, frente a las 18.772 toneladas de Vigo.

Los datos revelan que se ha producido un descenso sostenido en la actividad de ambos puertos, especialmente desde 2017, y que este año se ha producido un hecho muy llamativo: el ‘sorpasso’ de A Coruña sobre Vigo, en una tendencia históricamente liderada por la ciudad olívica. En concreto, tanto en julio como en agosto, la urbe herculina se ha situado por encima de su particular rival.

Evolución

En 2017, Vigo alcanzó su pico con un total de 89.153 toneladas, frente a las 51.102 de A Coruña, que también contabilizó su máximo en aquel momento. Desde entonces, ambos puertos han entrado en una tendencia a la baja, atribuida a factores como la reducción de capturas, cambios en las rutas comerciales y las restricciones derivadas de políticas pesqueras europeas.

Desde la pandemia del covid ocurrida en 2020, el descenso en las capturas se ha estabilizado y no es tan acusado, aunque las cifras de 2024 (22.929 toneladas en A Coruña y 30.549 en Vigo) confirman que los niveles de hace diez años parecen ya muy lejanos. Este año, con datos hasta el pasado mes de agosto, tampoco discurre por buen camino. Puertos del Estado registró 19.189 toneladas en la urbe herculina y 18.772 en la ciudad olívica.

El cierre de 2025 será clave para confirmar si este cambio de liderazgo se consolida o si Vigo recupera su histórica posición.

Este dato llega en un momento bastante malo para el sector, con la pesca en continua reducción, lo que plantea serios interrogantes sobre el futuro de una actividad que ha sido históricamente vital para la economía gallega.

Cara y cruz

El presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, explica que este año se ha producido una “recuperación” del cerco (técnica pesquera en la que se utiliza una red circular para rodear un banco de peces). Según relata, ha habido buenas cifras en el jurel, la sardina y en el bocarte. “Se ha notado el cerco. Es un buen año y nos ha dado una alegría”, señala. Además, añade que “si a los barcos se les deja trabajar, los barcos realizan descargas”.

Como lado negativo, apunta a que se nota la “falta” de embarcaciones de la flota de altura. Precisamente, según apunta el responsable de la lonja coruñesa, es un problema que ha notado mucho Vigo, más “dependiente” de estos buques. En cambio, en la ciudad herculina hay “un poco de todo” y ya había sufrido mucho antes el descenso en el número de barcos de altura.

Corrás también realiza otras advertencias sobre el sector en general. En concreto, apunta a que la normativa de la Unión Europea tiende a ser “conservacionista” con el medio ambiente y eso provoca que se realicen menos descargas de pescado. Esto hay que unirlo a otros factores como la falta de relevo generacional y la ausencia de gente con la titulación necesaria para salir al mar. “El futuro es muy incierto”, advierte el presidente de la Lonja de A Coruña. También hace referencia a la competencia de otros países que no imponen grandes cuotas pesqueras a sus flotas y pueden trabajar libremente. Todo esto afecta gravemente al sector.

Otra dificultad es que la gente come menos pescado. El panel de consumo en los hogares del Ministerio de Agricultura recoge que 2024 registró “el volumen de compras más bajo de toda la serie histórica, marcando una caída significativa respecto a 2008, con una pérdida del 36,2%”.

Flota

El paso del tiempo ha afectado negativamente a la flota local, puesto que el número de buques con base en la dársena coruñesa se ha reducido de una forma importante.

Hace 15 años, había registrados 120 barcos y en la actualidad la cifra ha descendido a 92. Esto supone que ha desaparecido una cuarta parte de la flota en este período de tiempo, según los datos recopilados por el Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia.

La mayoría de las embarcaciones que siguen en la ciudad se dedican a artes menores, que son modos de pesca tradicionales y artesanales que se emplean con barcos pequeños y de baja potencia, operando cerca de la costa y con una menor tecnología que las artes industriales.

Ya en menor medida, en el censo aparecen pesqueros destinados al arrastre (método en el que se remolca una red en forma de cono a través del fondo para capturar peces y mariscos), cerco (usan una red en forma de cono a través del agua), palangre de fondo (aparejo fijo que se utiliza para capturar peces en el lecho marino)