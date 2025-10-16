Las clases de joyería artesanal que triunfan en A Coruña

Delia Esperante, en su taller de Ramón María Aller Germán Barreiros

Que los sueños se cumplen lo sabe Delia Esperante, una joven coruñesa que hace cinco años creó Mauve, una marca de joyas artesanales hechas a mano con plata reciclada. Un proyecto que nace en un momento muy complicado, el comienzo de la pandemia, pero tal y como dice, “era ahora o nunca”. Y no se equivocó. Desde entonces, vive de su sueño, que ahora crece para cumplir uno de los objetivos que se marcó en 2020: dar clases de forma regular. Desde septiembre, Delia se ha convertido en profesora para enseñar un oficio con miles de años de historia a sus espaldas y que viene con regalo incluido: llevarte a casa una pieza elaborada con tus propias manos.

“Sentí la obligación, como persona que quiere que haya un relevo, de transmitir lo que yo sé”, cuenta la joven de 34 años. Para ella, esta labor divulgativa forma parte de su marca y asegura que la gente siempre se sorprende al ver el trabajo que hay detrás: “Flipan un poco porque hay que tener mucha paciencia”. Una paciencia que, curiosamente, Delia asegura no tener: “Aprendí a serlo por supervivencia porque la joyería te enseña que todo lo que haces con prisa se va a estropear”.

Una pieza trabajada en cera en los talleres de Mauve Cedida

Las clases nacen así como un espacio para trabajar en “el mimo al detalle, la constancia y, sobre todo, la desconexión”. No hay problemas, no hay estrés ni una llamada. “Simplemente estás tú intentando trabajar con el metal”. Quizás esa ha sido la clave del éxito que ha llevado a que casi todas las plazas estén cubiertas y a que haya tenido que abrir nuevos grupos.

De la cera al metal

La joven artesana enseña técnicas como la microfusión, que consiste en hacer las piezas en cera para después fundirlas en metal. “Es muy divertido porque no hay posibilidad de error”, algo que sí pasa si hace directamente en latón o plata, que requiere más técnica y “es más frustrante”.

La artesanía gallega: “alta calidad” sin relevo generacional Más información

Pero en sus colecciones, Mauve sólo utiliza plata reciclada. Para ella, “no tenía sentido seguir explotando el planeta” y por eso aprovecha el metal procedente de joyería antigua o desperdicios de industrias que lo utilizan como material.

Anillo de una de las colecciones de Mauve Cedida

Y es que, para Delia Esperante, un oficio como el suyo tiene que beber de la tradición, pero también mirar al futuro. Uno que para la coruñesa no puede pasar por convertirlo en ‘fast fashion’ aplicado a las joyas. Por esta razón, Mauve produce a pequeña escala con piezas únicas.

“Quiero que todo el mundo pueda encontrar una joya que sea de su estilo, que tenga su personalidad y su esencia a un precio relativamente competitivo y hecho de una manera ética”, asegura. Porque, tal y como recuerda, las joyas “acompañan a personas en momentos que son únicos”, desde una boda, una pedida de mano, un aniversario o un cumpleaños, “que es una fecha como más sencilla, pero que sigue siendo súper bonita”.

Anillo 'Iria' Cedida

“Llevo soñando con esto muchos años de mi vida. De pequeña jugaba a tener negocios totalmente absurdos y el día que me regalaron una caja registradora fue el más feliz de mi infancia. Ahora, a veces me quedo mirando el taller y pienso en lo afortunada que soy. Mi niña interior está muy contenta”.