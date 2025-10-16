El después de un cáncer de mama: “Hay gente joven con menopausia durante años”

Julia Rodríguez, en el policlínico de HM en la Ronda de Nelle Patricia G. Fraga

El diagnóstico de cáncer de mama “siempre es un shock”, pero “parece que una vez terminas el tratamiento ya se pasa todo”. Julia Rodríguez, responsable de la Unidad de Mama del HM Modelo recuerda que no es así y que, tras superar esta enfermedad, los pacientes se enfrentan a unas secuelas que marcan su vida, especialmente en las personas jóvenes, un perfil que cada vez crece más. De ello hablarán en un encuentro entre especialistas y pacientes este viernes en la Fundación Paideia.

El cáncer de mama es uno de los más conocidos y visibilizados, ¿esto juega a favor o en contra?

Es un arma de doble filo. Yo siempre les digo a los pacientes que cada caso es único y que no se puede comparar unos con otros. Hoy en día individualizamos la cirugía e incluso la radioterapia no es igual.

¿Cómo ha cambiado el tratamiento?

Yo me dedico solo a esto desde hace 22 años. Ahora hacemos una cirugía conservadora en la mayoría de los casos. En el 80% conservamos la mama, con lo cual, la morbilidad es muy baja y la paciente se suele ir para casa en el día. Otro avance importante son las plataformas genómicas, un análisis genético del tumor que ayuda al oncólogo a decidir, por ejemplo, si añadir una quimioterapia o no. Pero luego viene la otra parte. El después.

¿Cómo es?

Parece que una vez que terminas los tratamientos, ya tienes que estar bien. ¿Sabes qué les dicen muchas veces? Que de qué se quejan, porque están sanas. Parece que no se puede quejar alguien que ha pasado por esto. Pero así como las secuelas de las cirugías hoy en día son mínimas, a muchas pacientes las ponemos en menopausia. Y a gente joven, de un día para otro y a veces durante años.

¿Puede ser más duro que el tratamiento?

La fase del tratamiento es bastante llevadera a nivel físico. Hacemos una cirugía en la que se van a casa en el mismo día o al día siguiente. Pero luego tienen que llevar esa menopausia durante años o para siempre. Es difícil y hay pacientes que nos dicen que dejan el tratamiento. Hay una chica joven, por ejemplo, que me dijo que así no podía estar. Es raro que la paciente abandone, pero sí que hay algún caso aislado.

¿Influye la presión estética?

Claro. A lo mejor, de pronto engordas diez kilos y a nivel mama tienes una cicatriz o una pequeña asimetría, por muy bien hecha que esté. Eso también impacta. No se ven bien físicamente y, como mujer, es muy importante verse bien.

¿Cada vez se da más en gente joven?

Sí, la edad de diagnóstico ha bajado. Hace 20 años era poco frecuente ver mujeres menores de 40.

¿A qué se debe?

Esta es una enfermedad que se asocia con aumento o disminución de riesgo. Hay una serie de factores intrínsecos a la persona, como la edad de la primera regla. Cuanto más joven, más aumento de riesgo. La menopausia, cuanto más tardía, más riesgo. No haber tenido hijos también se asocia con mayor riesgo. Curiosamente, el alcohol también en la gente joven. Y la lactancia previene. Parte de esto puede ser el estilo de vida, pero no todo. Hay una parte del por qué se desarrolla esta enfermedad que no sabemos contestar.

¿Cómo se previene?

Primero, un estilo de vida saludable. El ejercicio sabemos que reduce riesgos de desarrollarlo y mantener el peso también. Es importante hacer análisis genéticos pero, sobre todo, una prevención secundaria, que es hacerse mamografía y ecografía regularmente. Si tienes la mala suerte de que desarrollas algo, que lo diagnostiquemos en estadios iniciales, porque la curación es mayor. Si hoy en día diagnosticamos un tumor de menos de un centímetro, la supervivencia es del 98%. Por eso somos tan pesados con las mamografías. Si alguien no se las hace, cuando viene ya suele medir tres centímetros de media.