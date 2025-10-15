Vueling unirá A Coruña con París, Sevilla, Tenerife, Palma y Málaga durante el cierre de Lavacolla

Acceso a la terminal de Alvedro Quintana

El aeropuerto de Santiago cerrará durante 35 días el próximo año debido a obras de renovación de la pista. Del 23 de abril al 27 de mayo la terminal de Rosalía de Castro, por lo tanto, no operará ningún vuelo. Las aerolíneas llevan meses reprogramando más de 2.600 frecuencias y Alvedro ganará, por lo menos, seis destinos durante ese mes.

París, Sevilla, Málaga, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca son las conexiones que Vueling operará desde A Coruña y los billetes ya se pueden obtener en la web de la compañía. Además, la ruta a Barcelona se verá beneficiada por un aumento de frecuencias, llegando a volar hasta cinco veces al día entre ambas ciudades –cuatro vuelos diarios todos los días excepto jueves y viernes, que serán cinco–.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, adelanta que “todavía está a medio cargar”, por lo que podrían operarse más destinos en el aeródromo coruñés. Entre la operativa ya disponible a la venta se encuentran vuelos a primera hora de la mañana, por lo que “al menos uno de los aviones de Vueling va a pernoctar en el aeropuerto de Alvedro”.

A Coruña estará conectada con Las Palmas seis veces a la semana, mismo número que Málaga y Palma de Mallorca. La ruta a París-Orly, por su parte, tendrá siete vuelos semanales, mientras que Tenerife y Sevilla tendrán cuatro y tres respectivamente.

Enlaces históricos

Algunos de estos enlaces han formado parte de la biografía de Alvedro más reciente. Sevilla era una conexión histórica en la terminal coruñesa. En 2022 Vueling, la compañía que la operaba, la canceló, no sin antes haber recortado frecuencias durante meses, dando señales de cuál sería su desenlace.

De forma simultánea, mientras suprimía vuelos en Alvedro, los duplicaba en el aeródromo de Rosalía de Castro. Todo ello, además, sin motivo aparente: Sevilla era una de las rutas nacionales con mayor porcentaje de ocupación media en el aeropuerto coruñés. Este era uno de los varapalos que acumulaba por aquel entonces la terminal, ya que desde la pandemia había sufrido la cancelación de los enlaces con Valencia, Bilbao y Londres, a lo que luego se sumó Tenerife Norte, Palma de Mallorca y Gran Canaria. Y no solo eso.

También en 2022, Vueling cerró su base en Alvedro. Otra noticia que sorprendió a todo el sector aeroportuario local fue la fuga de París. Y detrás, de nuevo, Vueling. El enlace fue cancelado de forma unilateral por la compañía en marzo de 2023, cuando todavía estaba vigente su contrato con el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento.

Ahora, durante 35 días, Alvedro podrá volver a volar a todos estos destinos. Además, la ampliación de frecuencias a Barcelona, la segunda ruta con mayor pasaje en la terminal coruñesa, representa el ‘deseo’ del sector: “Los cinco vuelos diarios son los que realmente tendría que tener la ruta a día de hoy”, ya que sus ocupaciones rozan el lleno.

Tanto Peinador como Alvedro ya han experimentado el cierre de su pista por obras en los últimos años. En el caso de Vigo, este tuvo lugar en mayo de 2024, durante 25 días. Para hablar del cierre del tráfico aéreo en A Coruña hay que remontarse a 2022. Fue durante doce jornadas completas, los tres últimos fines de semana de junio y el primero de julio, de viernes a domingo. Además, desde el 5 de julio y hasta el 26 de agosto, Alvedro cerró su pista de lunes a sábado a las 22.30 horas y los domingos abrió a las 08.30 horas.