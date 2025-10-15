Vecinos y voluntariados se unen para limpiar las playas de A Coruña

Varios voluntarios participan en una jornada de limpieza de playas en A Coruña Quintana

Los coruñeses vuelven a mostrar su compromiso con el medio ambiente participando en la XIV Limpieza Simultánea de Playas “Únete á Marea”, una iniciativa organizada por ADEGA en colaboración con la Oficina de Sostenibilidad de la Universidade da Coruña (UDC), la ANPA del CEIP de Prácticas de A Coruña y la Asociación Vecinal Oza, Gaiteira y Os Castros.

El evento se celebrará el viernes 17 de octubre, entre las 17:00 y las 19:00 horas, en la Cala de San Roque (playa de Lino), y está abierto a todas las personas que deseen colaborar en la conservación del litoral gallego.

Limpieza de playas Únete á marea Cedida

Esta acción forma parte de una movilización ambiental a nivel de Galicia que busca concienciar sobre el impacto de los residuos marinos y fomentar hábitos de consumo más responsables. Durante la jornada, los y las voluntarias recogerán basura y recibirán información sobre buenas prácticas ambientales.

Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico oficina.sustentabilidade@udc.gal o del teléfono 981 167 000 (Ext. 5626).