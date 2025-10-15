Se acabó el veranillo: este es el día en el que regresa la lluvia a A Coruña
Los frentes que se están gestando en el Atlántico ya se dejan notar en la ciudad
Puede parecer que estemos en septiembre, pues las temperaturas, que sobrepasan los 20 grados, no suelen ser típicas de octubre, pero la realidad es que las mañanas y las noches ya empiezan a refrescar, los días son más cortos y los árboles ya están mudando.
El otoño, que empezó el 22 de septiembre, ya se deja ver a mediados de octubre, cobrando gran protagonismo esta semana, pues regresan las bajas temperaturas y las lluvias.
Según MeteoBrais, cuenta dedicada a las previsiones meteorológicas, este domingo llegarán las precipitaciones dignas de esta época del año. En su cuenta señala que las zonas afectadas estarán en el noroeste, llegando a ser muy abundantes las lluvias en el oeste de Galicia.
Apunta también los litros por metro cuadrado que se podrán acumular durante la semana: entre 100 y 200.
Esto se debe a los frentes que se están gestando en el Atlántico, asociados a borrascas, que están haciendo que A Coruña se despierte con nubes medias y altas.