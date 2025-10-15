Se acabó el veranillo: este es el día en el que regresa la lluvia a A Coruña

Lluvia en A Coruña Archivo

Puede parecer que estemos en septiembre, pues las temperaturas, que sobrepasan los 20 grados, no suelen ser típicas de octubre, pero la realidad es que las mañanas y las noches ya empiezan a refrescar, los días son más cortos y los árboles ya están mudando.

El otoño, que empezó el 22 de septiembre, ya se deja ver a mediados de octubre, cobrando gran protagonismo esta semana, pues regresan las bajas temperaturas y las lluvias.

Según MeteoBrais, cuenta dedicada a las previsiones meteorológicas, este domingo llegarán las precipitaciones dignas de esta época del año. En su cuenta señala que las zonas afectadas estarán en el noroeste, llegando a ser muy abundantes las lluvias en el oeste de Galicia.

Apunta también los litros por metro cuadrado que se podrán acumular durante la semana: entre 100 y 200.

Esto se debe a los frentes que se están gestando en el Atlántico, asociados a borrascas, que están haciendo que A Coruña se despierte con nubes medias y altas.