Ricardo Vázquez | “La iglesia de Santiago es un tesoro que tenemos que conservar”

Parroco Ricardo Vazquez Freire Patricia G. Fraga

Ricardo Vázquez estudió para ser ingeniero de montes pero la llamada de Dios fue más fuerte. Entró en el seminario tras acabar la carrera y, aunque le vinieron bien los conocimientos en alguna parroquia del rural, nunca ejerció. Acaba de llegar desde Compostela para hacerse cargo de la iglesia más antigua de A Coruña, la de Santiago, y su intención es abrir el templo, en todos los sentidos, el mayor tiempo posible.

Viene desde Santiago a la parroquia de Santiago...

Sí, en Santiago llevaba dos parroquias del entorno de la Catedral, San Fructuoso y San Miguel dos Agros. Esto es muy turístico, como Santiago, y hay puntos de unión, como el Camino.

Pero, aunque venga de Compostela, sus raíces están aquí...

Sí, mis abuelos y mi padre eran de A Coruña. Vivían en Riego de Agua y eran de la parroquia de San Jorge. Mi madre era del sur, de Bouzas, en Vigo, y se quedaron en Santiago.

¿Cuál es su principal reto en esta parroquia?

Dar una buena asistencia religiosa y espiritual, que se celebre bien la liturgia. A mí me gusta que celebraciones tengan dignidad, belleza, que sean piadosas, y aquí ayuda mucho que la iglesia sea tan bonita. Y que la gente participe. También estoy enterándome para ir a algunas casas a visitar a gente mayor que venía a misa y ya no puede. Y luego está el tema de que esta es una iglesia muy emblemática.

Es la más antigua de la ciudad...

Sí, yo veo que hay gente de A Coruña que no es de la parroquia pero que esta iglesia la tiene como algo muy suyo porque se casaron sus padres o se bautizaron ellos. Mi idea es que siga siendo una iglesia acogedora –el pasado fin de semana tuvimos tres bodas–, que la gente crea que se le ha acogido bien y con una buena atención humana y espiritual. Mi interés incluso sería ampliar los horarios de apertura que, bueno, ya hemos ampliado un poco.

“Hay un problema de termitas, tratado hace años, con zonas del suelo que hay que arreglar, y las bajantes, que como son de cobre, las roban”

Esta iglesia estaba sin un sacerdote titular fijo.

Sí, llevaba casi tres años sin párroco y en situación de interidad. La atendía el de San Nicolás, pero el pobre José Luis hacía lo que podía, porque ya tiene bastante trabajo en su parroquia. A mí me gustaría, si pudiera, tenerla abierta todo el día o, al menos, siete u ocho horas porque, además de la parte religiosa, está también la parte patrimonial.

Y eso, imagino, es un trabajo extra que añadir.

Sí, claro. Es un tesoro que hay que conservar. En la Catedral, en la última intervención, se vio que había acumuladas muchas cosas que no se habían hecho en su momento y que, de repente, había que hacer. Se han dado cuenta de que todos los años tiene que haber un programa de mantenimiento y creo que esto también habría que hacerlo aquí.

¿Cuáles son los problemas que tiene esta iglesia?

Hay unos problemas, que están tratados ya hace años, de termitas pero, aunque se acabe con las termitas, hay zonas del suelo donde ya han hecho su trabajo que hay que arreglar. Y la limpieza de tejados, los canalones y las bajantes que, como son de cobre, hasta los roban. Ese es otro tema también, el de la vigilancia, hay muchos frentes abiertos.

¿En serio les roban las bajantes?

Sí, el problema es que la robaron, se repuso y la volvieron a robar así que, si se vuelve a poner, habrá que colocar unos refuerzos especiales para que no se la vuelvan a llevar.

¿Qué más frentes tiene abiertos?

Además de lo del tejado, esta es una iglesia como fresca en invierno... Ahora se soluciona con estufas de butano pero a ver si puedo retomar el proyecto de don Andrés y conseguimos un sistema que sea efectivo y que al mismo tiempo sea cómodo.

Tengo entendido que de esta parroquia dependen también la Colegiata, la Orden Tercera, Dominicos y las Bárbaras.

Sí, a la hora de pedir un permiso, para bautizos o para una boda. pero luego funcionan bastante de forma autónoma. Me agrada tener un sitio fijo, donde sea fácil que te encuentren, porque hay quien busca confesarse o hablar con el sacerdote. Es importante que dediquemos tiempo a escuchar y a acoger a la gente.

¿Cómo le ha recibido la gente de la parroquia?

Yo creo que la gente está contenta después de esa situación de interinidad, siempre gusta tener un cura fijo. 