Marineda City se abona a los 'descuentos divertidos': Normal prepara su apertura en A Coruñ

La futura localización de Normal en Marineda City Eloy TP (X)

La Marineda City estrenará el próximo 24 de octubre su nuevo espacio comercial, fruto de la gran reforma realizada en el centro tras el cierre de El Corte Inglés. Allí se podrá encontrar desde un Mercadona hasta tiendas de moda como Scalpers, Kiabi o Pepco o de restauración como Starbucks y Bombon Boss.

Pero, además, habrá también marcas del denominado movimiento 'Happy Discount', descuentos divertidos, operadores de precios bajos con un modelo comercial basado en mezclar primeras marcas con ahorro directo y descuentos rápidos y efímeros.

Así, llegará Primaprix, uno de los principales representantes del modelo. Pero no viene solo. Fuera de la zona reformada, estará otro de los grandes de este sistema: Normal.

La cadena danesa, dedicada a la venta de productos de perfumería u hogar "a precios fijos", ya está poniendo a punto el local de Marineda City en el que aterrizará por primera vez en Galicia. Normal, con unas 900 tiendas en Europa, llegó a España en noviembre de 2023 y desde entonces ha aumentado su superficie de ventas en casi un 30% y ya supera la treintena de establecimientos en todo el país.