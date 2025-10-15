Las terrazas de toda A Coruña tendrán que ser de color crema, arena o negro

Una terraza en la calle San Vicente, en Os Mallos Patricia G. Fraga

Existe debate sobre el marco normativo para las terrazas más allá de la plaza de María Pita, a la que el Ayuntamiento confiere un tratamiento especial por tratarse de una de las postales de la ciudad. Y es que el pasado lunes, en la reunión entre los representantes del sector hostelero y los municipales, fueron dos los grandes asuntos que se pusieron sobre la mesa: por un lado el plan 'donostiarra' para las terrazas de la plaza más representativa de A Coruña y, por el otro, el borrador de la reglamentación que afectará a todos los espacios exteriores de bares, pubs y restaurantes. Con esta última se buscará una homogeneidad hasta crear, de alguna forma, el modelo de 'terraza a la coruñesa'. Habrá un reducido catálogo de opciones entre los que elegir, tanto en lo cromático como en la infraestructura en cuestión. La idea es que las diferencias sean mínimas a lo largo de toda la ciudad.

Podría resumirse la intención de la normativa en la búsqueda de un modelo suave y discreto, en el que la terraza no sea protagonista, sino que encaje en el entorno urbano, ya sea en la zona centro, en Novo Mesoiro o la Sagrada Familia. Los empresarios tendrán que elegir entre una terraza en tonos crema, arena o negro. Es decir, la tendencia al beige es evidente. Según dejaron claro los encargados de presentar el borrador durante la reunión del lunes, la idea es: colores claros, sí. Colores chillones, no. Por lo tanto, una terraza en amarillo, rosa o naranja no encaja dentro de 'lo permitido'.

Algo semejante ocurrirá con la infraestructura y los materiales que deben formar parte de la misma. En este caso, el texto que prepara el Ayuntamiento habla de tres alternativas: plástico, madera o metal, y siempre con acabados en mate. Una vez más, el acento se pone sobre la discreción y la homogeneidad. Es decir, quien quiera montar una terraza o se vea en la obligación de adaptar la suya a la nueva normativa tendrá tres opciones para la variedad cromática y otras tantas para la técnica. Es decir, es como si los propietarios fueran al peluquero y les obligaran a elegir entre tres cortes de pelo y tres peinados.

Modelo

Básicamente, podría decirse que las terrazas de María Pita estarán inspiradas en las de La Marina, además de las de San Sebastián, y que las del resto de la ciudad tendrán que tomar como modelo las del centro. No se trata de un cambio radical ni ningún empresario estará obligado a, de un día para otro, poner patas arriba su negocio. Tal y como anunció el pasado martes la alcaldesa, la moratoria para cumplir con la legislación será hasta diciembre de 2026. El Ideal Gallego adelantó, además, la intención del Gobierno local es que desde un año antes, en enero, ya estén operativas las modélicas nuevas instalaciones frente al palacio municipal. El kilómetro 0 de la nueva normativa.

No obstante, antes de llegar tanto a un marco normativo de consenso como a un modelo ideal a las puertas del Ayuntamiento queda mucho por hablar. Los hosteleros de María Pita están citados el próximo martes 21 para darle forma a esa idea. Algunos, como Pablo Breen, de The Breen's Tavern, invitan a mirar a otras ciudades y ponen la plaza Bib Rambla de Granada como paradigma más cercano a sus necesidades. Otros, como el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, advierten: "El tema aún está muy verde".

Lo que está claro es que la uniformidad de las terrazas de A Coruña es una idea que ha llegado para quedarse, sea cual sea el uniforme con el que finalmente se vista a uno de los grandes generadores de ingresos de la economía local.