Las terrazas de A Coruña tendrán que mostrar su licencia a través de un código QR

Una terraza de barrio en A Coruña Patricia G. Fraga

Entre las medidas que contempla el borrador de la nueva normativa de terrazas de A Coruña también se encuentra una dirigida al proceso de control por parte de la Policía Local. Se trata de la obligación de que la licencia, así como el plano o distribución del espacio, estén un lugar perfectamente visible en el exterior. De hecho, una de las vías recomendadas por el Gobierno local es hacerlo mediante un código QR.

Las terrazas de toda A Coruña tendrán que ser de color crema, arena o negro Más información

Se agilizaría así un proceso que muchas veces obliga incluso a parar la actividad y una engorrosa búsqueda de papeles que se considera anacrónica y poco práctica. De esta forma, las rondas de vigilancia serían también mucho más rápidas y el hostelero no tendría ni siquiera que enterarse que se está realizando un procedimiento de control, siempre y cuando todo esté en regla.

El ocio nocturno de A Coruña pone sobre la mesa técnica un decálogo de cambios normativos Más información

Todavía es posible ver en muchos establecimientos que han sobrevivido al paso del tiempo las antiguas placas en el exterior, que se remontan a la época de Francisco Vázquez y en las que se incluía el tipo de licencia y otros tecnicismos. Seguramente, eso sí, aquellas queden obsoletas en breve con la segura adaptación del catálogo de la Xunta, tal y como adelantó El Ideal Gallego.