A Coruña

Las terrazas de A Coruña tendrán que mostrar su licencia a través de un código QR

El Ayuntamiento cree que así se agilizarán las labores de comprobación por parte de la Policía Local

15/10/2025 18:07
Entre las medidas que contempla el borrador de la nueva normativa de terrazas de A Coruña también se encuentra una dirigida al proceso de control por parte de la Policía Local. Se trata de la obligación de que la licencia, así como el plano o distribución del espacio, estén un lugar perfectamente visible en el exterior. De hecho, una de las vías recomendadas por el Gobierno local es hacerlo mediante un código QR. 

Una terraza en la calle San Vicente, en Os Mallos

Las terrazas de toda A Coruña tendrán que ser de color crema, arena o negro

Se agilizaría así un proceso que muchas veces obliga incluso a parar la actividad y una engorrosa búsqueda de papeles que se considera anacrónica y poco práctica. De esta forma, las rondas de vigilancia serían también mucho más rápidas y el hostelero no tendría ni siquiera que enterarse que se está realizando un procedimiento de control, siempre y cuando todo esté en regla.

José López Balado, abogado de la Asociación Para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno

El ocio nocturno de A Coruña pone sobre la mesa técnica un decálogo de cambios normativos

Todavía es posible ver en muchos establecimientos que han sobrevivido al paso del tiempo las antiguas placas en el exterior, que se remontan a la época de Francisco Vázquez y en las que se incluía el tipo de licencia y otros tecnicismos. Seguramente, eso sí, aquellas queden obsoletas en breve con la segura adaptación del catálogo de la Xunta, tal y como adelantó El Ideal Gallego.

