La Torre Efisa, un emblema de A Coruña, se convierte en un icono de eficiencia energética

Autoridades en la Torre Efisa Germán Barreiros

"Nunca pensé que estaría en la inauguración de una fachada", reconoció este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Y es que no se trata de una fachada cualquiera: la Torre Efisa, un emblema de la ciudad, presentó su nueva cara, revestida con elementos que la convierten en todo un icono de eficiencia energética.

Iberdrola fue la empresa encargada de ejecutar los trabajos de rehabilitación energética del rascacielos coruñés. Pero en realidad la Torre Efisa son siete bloques que albergan a 181 familias y 72 locales comerciales. En el acto de presentación de la nueva fachada tomaron la palabra, además de la regidora, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el responsable comercial de Iberdrola, Borja Cancela.

El proyecto nació con cuatro objetivos, tal y como explicó Cancela: "dar confort máximo, lograr un impacto ambiental positivo, que las viviendas tuviesen mayor eficiencia en el consumo de energía y tener una propuesta ventajosa económicamente para los vecinos".

La actuación incluyó el aislamiento y renovación de fachadas y cubiertas y la electrificación de los sistemas de calefacción y agua caliente. Para ello, se sustituyeron las antiguas calderas de gas por bombas de calor y nuevos equipos de condensación, que unidos a un sistema de autoconsumo integrado por 209 paneles fotovoltaicos, 55 en las cubiertas y 154 en las fachadas que simulan un novedoso jardín vertical, lo que supone la reducción de su necesidad de calefacción en más de un 75% y de un 90% de las emisiones de CO2.

La obra también requirió la instalación de un nuevo sistema eléctrico de enlace para todo el complejo incorporando, además, la previsión para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el garaje. Se reformaron los cuartos de contadores y se renovó su infraestructura hidráulica, incorporando contabilización individual para calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas, entre otras actuaciones. Cancela señaló que la obra "ayuda a reducir emisiones y conseguir mejorar la calidad del aire y avanzar hacia ciudades más limpias y sostenibles".

La conselleira destacó la colaboración de la Xunta en este proyecto para lograr un inmueble eficiente y sostenible. La regidora, por su parte, señaló que el Ayuntamiento lanzó ayudas de cinco millones de euros para cofinanciar actuaciones de rehabilitación energética en bloques residenciales de diversos distritos de la ciudad.

Para llevar a cabo los trabajos se han requerido 7,5 millones de euros, de los cuales 4,6 fueron gestionados por la Xunta a través de fondos Next Generation y 0,2 gracias a descuentos adicionales. Con esta actuación se estima que una vivienda media con un gasto de 1.400 euros anuales pueda reducir su consumo en 700 euros, alcanzando un ahorro de hasta el 50%.