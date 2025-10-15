La San Silvestre Coruña 2025 abre el plazo de inscripción

Cartel de la San Silvestre 2025

La decimosexta edición de la San Silvestre Coruña abre el plazo de inscripción. Los interesados ya pueden reservar su plaza para no perderse la última cita deportiva del año.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles. Y podrá realizarse de forma online a través de las webs www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com

Las inscripciones pueden realizarse también de forma presencial en El Corte Inglés de C/ Ramón y Cajal, 57, a partir del día 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre o hasta agotar los dorsales disponibles.Horario:

La carrera se celebrará el miércoles 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, siguiendo el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.