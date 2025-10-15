La crónica negra de A Coruña: del crimen del churro al de la Alemana o los mellizos de Monte Alto

En primer plano, el asesino de los mellizos de Monte Alto, al fondo, la madre de los niños, también condenada Quintana

La 'matayayas', asesina en serie detenida en la cárcel de Teixeiro acusada de asesinar a una nonagenaria en Monelos, es solo el último eslabón de la crónica negra coruñesa, en la que se han dado a lo largo de la historia todo tipo de crímenes, unos por razones económicas, otros por celos, otros como parte de robos, y otros de los que nunca se sabrá el móvil.

Estos son algunos de los asesinatos más 'célebres' de los siglos XX y XXI en la ciudad y su área metropolitana.

El considerado como primer crimen documentado de A Coruña sucedió en octubre de 1900 en la calle de San Andrés. "Crimen horrible" titulaba el diario El Correo de Lugo para narrar los hechos. "El hecho ocurrió en el piso bajo de la casa número 152 de la calle de San Andrés, en la que habitaba Melchora Casal y su esposo Gregorio Rey, ambos de 60 años de edad y dueños de una modesta tienda de comestibles allí establecida", explicaba el texto, en el que se contaba que fue un agente nocturno el que descubrió lo ocurrido en una de sus rondas.

Vio el portal entornado y avisó a los vecinos del piso principal para que lo cerrasen. El sereno le pidió al criado que fuese al bajo para decírselo directamente a los ocupantes de la vivienda, pero tras llamar repetidas veces se asomó y vio que también la puerta de esta casa estaba abierta. Entró entonces y, "avanzó dos o tres pasos hacia el interior, retrocediendo entonces aterrorizado ante el espectáculo que se presentaba a su vista".

"Sereno, aquí hay un hombre muerto", exclamó, según la crónica de El Correo de Lugo. El cadáver de Gregorio Rey estaba tendido en la cama, vestido con ropa interior, y en el pecho presentaba una herida de arma blanca "por la que salía parte del pulmón y abundante hemorragia". El cadáver de Melchora apareció en la cocina con una cuerda al cuello. Las sospechas pronto fueron a parar a Ramona Bartolomé Balier y su amante Agustín Seijas, que era policía.

El móvil, un préstamo de dinero. Sin embargo, tras el juicio, no hubo condenados. Las contradicciones de los testigos y la dificultad para aclarar el paradero de Seijas en la noche del asesinato llevaron a la Audiencia Provincial a poner en libertad a ambos en 1901. Pero el regreso de Seijas a la sociedad, se estableció en Alvedro, hizo que los vecinos lo rechazasen. Tras ello, y negando de nuevo haber cometido el crimen, se suicidó en julio de 1901 tirándose al mar.

Poco después ocurrió el asesinato de Ramón Guitián, entre Panaderas y la plaza de España. Este hombre, practicante municipal, fue asaltado por José Cortizo Rivas, quien le asestó una mortal puñalada en plena calle. El móvil del asesinato fue una cuestión profesional: muerto Guitián, Cortizo sería el que ocuparía su puesto.

Para asegurarse de que podía matarlo le envió tarjetas al café de Méndez Núñez a través de un joven de 16 años para entretenerlo antes de que se fuese a su casa, situada en la calle de la Torre. Así, le sería más fácil sorprenderlo en la plaza de España. Sin embargo, los gritos del crimen hicieron que de dos tabernas de Panaderas saliesen una pareja de agentes que ayudados de dos soldados de infantería lo persiguieron hasta las escaleras del Consistorio.

"Estos días se ha visto ante el Jurado la causa contra Cortizo por asesinato de D. Ramón Guitián. El pueblo coruñés seguía con avidez todos los imcidentes, y unánimente señalaba al acusad como autor del crimen. El recuerdo triste y cariñoso de la víctima, tan querida en toda la Coruña, aumentaba la corriente de antipatía y odio en contra de Cortizo. Cuando se hizo público el fallo del Tribunal, el suspiro de satisfacción que iba a brotar de todos los pechos al ver la reparación que la justicia, ayudada por la opinión, dictara, trócose en un ¡ay! de angustia, ante la desgraciada situación del infortunado reo", narraba la revista ilustrada Galicia en su número de octubre de 1908.

En 1915 sucedió el conocido como 'el crimen del churro'. Fue en A Cubela y el asesinado fue José López Rivas, conocido como 'Golfín' o 'Chaladero'. El autor del crimen resultó ser un vendedor de churros y cacahuetes llamado José Iglesias Corral, y el móvil del crimen, un churro, según se desprende de la crónica El Eco de Galicia del 22 de mayo de 1915. La víctima había cogido días antes un churro en su puesto y no se lo había querido pagar. Cuando volvió a comprar unos cacahuetes, el comerciante le cobró estos y también el churro debido.

Entonces, el Chaladero le cogió de la cesta varios cartuchos de cacahuetes y los repartió entre sus amigos. José Iglesias se fue a casa de su amo a por un revólver, regresó y mató de un balazo en el corazón a José López Rivas. En el juicio, el churrero resultó absuelto por "inculpabilidad".

"El día 27 del pasado mes de octubre fue hallada muerta en su domicilio, calle de la Galera, 27, segundo, doña Rosario Bañobre del Río, y enonces se calificó de natural su fallecimiento, surgido por consecuencia de de un ataque de hemoptisis. Dada esta circunstancia, se procedió al enterramiento del cadáver. Pero lo que entonces se creyó muerte natural, se descubrió ahora como un alevoso asesinato".

Así iniciaba la crónica del crimen de la Galera El Ideal Gallego del 2 de febrero de 1946. La investigación permitió saber que fue Antonio Prego Souto, de solo 18 años, el que perpetró el homicidio para robar a la mujer, que solía encargarle recados a él y a su hermano, ambos en una situación económica muy precaria. Cuando la mujer fue a guardar los alimentos que Antonio le había llevado, este le golpeó en la cara y, posteriormente, le cortó la yugular con un cuchillo de cocina. Se marchó de la casa con 140 pesetas y cerró con llave la vivienda. Al contarle lo que había hecho a su hermano, ambos decidieron ir al día siguiente al piso, de donde se llevaron un reloj de oro y 28.000 pesetas en metálico.

Crónica del asesinato de la Galera en El Ideal Gallego

El asombroso lujo en el que parecían vivir de repente los jóvenes despertó las sospechas de vecindario y policía, cuyas pesquisas llevaron a su detención. Finalmente, ambos fueron condenados por un delito de robo que resultó en homicidio. Antonio fue condenado a pena de muerte -condonada por la corta edad del procesado, su baja condición social y los problemas mentales dictaminados por los peritos- y José, por ser menor, a presidio mayor.

"¿Asesinato o suicidio?", titulaba El Eco de Galicia en julio 1909. Se refería a la muerte de la joven Consuelo Bregua Blanco, conocida como La Alemana, ocurrida en la Travesía del Curro. Aparció en un sofá con dos heridas de bala, una en la sien derecha y otra en el cuello. Consuelo había tenido relaciones desde los 13 años con José Munz Strick, hijo de una importante familia alemana afincada en A Coruña. Su tormentosa relación, en la que eran habituales las peleas, terminó por un momento cuando Munz se fue a América a trabajar de camarero, momento en el que Consuelo se dedicó a la prostitución.

Cuando José volvió, se reconciliario y se casaron. Fue un 25 de julio cuando un sobrino de la Alemana descubrió el cadáver, junto al que se encontró un papel escrito, supuestamente, por ella en el que decía que estaba cansada de la vida y se iba a suicidar. Sin embargo, las investigaciones y la autopsia comprobaron que no se había suicidado, sino que era un asesinato. Fue detenido entonces José Munz, quien, tres años después, fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio pese a que tras oír el veredicto volvió a negar su autoría: "Juro que soy inocente ante Dios".

El 21 de diciembre de 1987 fue encontrado muerto en su tienda de San Andrés José Auge Calvete. Era un comerciante muy querido por los vecinos y su muerte llenó de consternación a la ciudad. La tienda estaba revuelta y el cuerpo de José fue hallado con fuertes golpes que le desfiguraron el rostro. La investigación se centró en Gustavo Loureda Osorio, que fue detenido en Sada.

Confesó el crimen y contó que tomó drogas en bares del Orzán y que se encontró a la víctima en Durán Loriga. Ambos caminaron juntos y el comerciante le hizo proposiciones sexuales, dijo, tras lo cual reaccionó dándole empujones y golpeándolo con un altavoz. Trece años de prisión fue la condena para Gustavo Loureda.

En los años 90 ocurrió el crimen de la maleta en A Coruña, en el que la víctima fue un pequeño de 12 años. La autora, Pilar Mazaira, una mujer pudiente que vivía en el mismo edificio que la madre del niño, una mujer divorciada que era también su socia en un gimnasio. En mayo de 1992 Pilar interceptó a Pablo cuando venía del colegio y le pidió que le ayudase con las bolsas de la compra para conseguir que entrase en su piso, donde lo mató. Tras ello, metió el cuerpo del crío en bolsas de basura, lo ató y lo metió en una bolsa más grande, que introdujo en un taxi para ir a la estación de autobuses y desde allí, a la de tren, en la que metió la bolsa en una consigna. Llamó entonces por teléfono a la madre del niño e, imitando un acento francés, le dijo que pertenecía a una organización internacional que había secuestrado a su hijo. Le pidió un rescate de 30 millones de pesetas. Pero la madre reconoció a su socia y avisó a la Policía.

Mientras, tanto, Pilar Mazaira se desplazó a El Corte Inglés a comprar una maleta, en la que metió la bolsa con el cadáver. La llevó a Seur para facturarla a Madrid, donde finalmente fue recuperada por la Policía, envuelto en plásticos, con varios golpes en la cabeza y una dilatación anal. Fue en ese momento en el que fue detenida y, tiempo después, condenada a 20 años de cárcel. Pero tras la reforma del Código Penal en 1995 quedó libre tras seis años.

En 2011 el crimen de los mellizos de Monte Alto, Álex y Adrián Bergantiños, consternó a toda la ciudad. En la tarde del 21 de agosto, en la calle Andrés Antelo, fueron asesinados los dos pequeños. El culpable fue Javier Estrada, el hombre que mantenía entonces una relación sentimental con la madre de los niños, quien mató a golpe a los críos usando incluso una balda de madera y un sillín de bicicleta, según la sentencia. La Audiencia de A Coruña condenó a 43 años de cárcel al autor confeso y a doce años a la madre de los menores, María del Mar Longueira por dos delitos de homicidio imprudente y cuatro delitos de maltrato familiar, al tiempo que se le declaraba coautora de dos delitos de malos tratos habituales y tres delitos de maltrato familiar.