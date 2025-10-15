El hongo superresistente a los fármacos que mantiene en guardia al Hospital de A Coruña

El jefe de Microbiología del Chuac, Germán Bou, en el laboratorio Carlota Blanco

Resiste a los fármacos, es muy fácil que genere brote y su tasa de mortalidad es alta. La candida auris ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno de prioridad crítica y España concentra el 45% de los casos de Europa. Y, sin embargo, A Coruña no tiene ninguno registrado.

Por qué el área sanitaria es una isla en medio de esta amenaza tiene sus teorías, pero antes hay que saber a qué se enfrenta el sistema sanitario. La candida auris es un tipo de levadura, descrita por primera vez en Japón en 2009. Hasta 2013 no llega a Europa y, desde entonces y hasta 2023, ha registrado más de 4.000 casos, siendo España la protagonista de la mayoría de las infecciones –casi 2.000–.

Hasta un 90% de resistencia

Su carácter multirresistente es su principal arma. “Es capaz de tolerar altas concentraciones de salinas y temperaturas elevadas. Crece bien a 42 grados y puede persistir en ambientes hostiles, en material plástico, en instrumentos médicos e incluso sobre la piel o cavidades humanas, como la nasal o la auricular”, explica el jefe de Microbiología del Chuac, Germán Bou.

Pero lo más grave es su resistencia a los fármacos. Las equinocandinas, anfotericina B o fluconazol son los medicamentos más utilizados para tratar las infecciones micóticas y, sin embargo, los estudios cifran en hasta un 5, un 30 o un 90%, respectivamente, la resistencia de algunas cepas de la candida auris a estos tratamientos. “Esto contribuye a su alta tasa de mortalidad una vez que la bacteria ha invadido y ha llegado al torrente sanguíneo”, alerta Bou.

Todo ello hace que si el hongo penetra en el hospital, su modus operandi más habitual, es muy fácil que genere un brote. De ello “dan fe en Valencia”, donde se registró el primero y más grande que ha tenido España y que llegó a causar una “mortalidad global bruta del 58%”.

Vigilancia

A Coruña se libra, por el momento, de este patógeno. Bou lo atribuye fundamentalmente a una cuestión climática: “Requiere de ciertas condiciones de temperatura que Galicia no tiene”.

No obstante, esto no quita que el área sanitaria no se mantenga en guardia. “Si apareciera, la detectaríamos muy rápido”, asegura el jefe de Microbiología del Hospital de A Coruña.

La modernización y las nuevas tecnologías han ayudado a que sea así: “En 2013, los sistemas de diagnóstico no eran muy finos y podría escaparse una identidad incorrecta y asignar la candida auris a otra especie. Pero en la actualidad somos capaces de detectar con mucha exactitud una levadura de esta índole”.

El riesgo de que los antibióticos dejen de funcionar La resistencia a los antibióticos es una “pandemia silenciosa inherente a la propia vida”. “Tú puedes ralentizar su evolución, pero no puedes pararla porque forma parte de la propia biología. La bacteria tiene mecanismos para soslayar ese fármaco a través de múltiples mecanismos de resistencia. De lo que se trata es de frenar lo máximo posible esta emergencia, que no genera casos de una manera llamativa, pero está ahí”, alerta el jefe de Microbiología del Chuac.



Aunque “estamos en un buen momento porque, en cuestión de 10 años, han aparecido nuevas moléculas con un mayor espectro de acción”, Germán Bou recuerda la importancia de no automedicarse, especialmente ahora que llega la época invernal y las infecciones respiratorias.