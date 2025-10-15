Hi Coruña celebra su primer aniversario con el 100 % de ocupación y en plena expansión de su comunidad digital

Hi Coruña Archivo El Ideal Gallego

Este jueves 16 de octubre, Hi Coruña (Human Intelligence Hub) celebra su primer aniversario con un evento que reunirá a representantes institucionales, empresas y profesionales del ámbito digital, tecnológico y creativo de la ciudad.

A punto de cumplir un año, Hi Coruña alcanza el 100 % de ocupación de su espacio físico, pero continúa creciendo en conexiones, comunidad y proyectos compartidos. Porque, como señalan desde el hub, Hi no son solo metros cuadrados: “es una forma de entender la innovación desde lo humano, lo colaborativo y lo creativo”.

Durante estos doce meses, Hi Coruña se ha consolidado como el epicentro de la innovación digital y creativa en la ciudad, acogiendo más de 93 eventos, 22 podcast, tertulias con invitados de primer nivel y encuentros profesionales, más de 120 colaboraciones empresariales y 1.800 personas que ya han pasado por el edificio.

El aniversario incluirá la proyección de tres piezas audiovisuales:

Un making off, que muestra la transformación del edificio y el origen del proyecto.

Un vídeo dedicado a la comunidad Hi, con los testimonios de las empresas y personas que forman parte del ecosistema.

Y el vídeo final, “Un año de Hi Coruña”, que repasa los principales hitos del año y lanza la invitación a seguir creciendo dentro de la red Social Hi.

El acto contará con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que ofrecerá un recital e interpretará la melodía de Hi Coruña, y con la intervención de Juana Abellaneda Bermejo, directora del hub, junto con representantes institucionales como Juan Ignacio Borrego, Concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña y Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación.

Además, los asistentes podrán recorrer puntos interactivos, disfrutar de una cena-cóctel, música en directo y actividades diseñadas para fomentar la conexión entre los miembros del ecosistema.

Hi Coruña nació con un propósito claro: impulsar la inteligencia humana como motor de la innovación, creando un entorno colaborativo donde las ideas se convierten en proyectos reales. Hoy, un año después, el hub continúa creciendo —no en metros, sino en personas, conexiones y propósito compartido—