El Ideal Gallego

A Coruña

Herida grave una mujer atropellada por un autobús rente a la Iglesia castrense de A Coruña

El número de accidentes protagonizados por este tipo de transporte se mantiene estable, mientras que en el resto de los vehículos bajan

Abel Peña
Abel Peña
15/10/2025 14:27
Accidente frente a la Iglesia Castrense
Accidente frente a la Iglesia Castrense
German Barreiros

Una mujer de 75 años resultó herida grave al ser arrollada por un autobús cuando cruzaba la calle Pórtico de San Andrés. El suceso tuvo lugar a las 12.25 horas, cerca de la calle Orzán, en un paso de peatones sin regular, de manera que la víctima tenía preferencia. 

Al lugar acudió, además de la Policía Local, una ambulancia del 061 que atendió a la víctima en el lugar de accidente antes de trasladarla al Chuac. Desde la Compañía de Tranvías publicaron un comunicado: "Deseamos la pronta recuperación de la señora y mandamos ánimos al conductor por el susto".

En A Coruña el año pasado se produjeron 760 accidentes en los que se vieron implicados 1.083 vehículos. De estos, solo 28 eran autobuses, municipales o de otra compañía. Sin embargo, los siniestros han descendido tanto en turismos, como en furgonetas, motocicletas, camiones e incluso bicicletas, mientras que los de los autobuses permanecen estables.

No todos los accidentes son colisiones. En muchos casos, se trata de viajeros contusionados por los frenazos bruscos que los choferes realizan precisamente para evitar dichos accidentes y que envían a los pasajeros al suelo. Esto ocurrió, por ejemplo, esta misma semana en el Paseo Marítimo con Regidor Somoza, cuando el conductor tuvo que clavar los frenos cuando un turismo se saltó un semáforo.  

