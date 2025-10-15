El estado de la playa del Orzán, hace 25 años Pedro Puig

Los arenales coruñeses presentaban un aspecto lamentable hace 25 años debido a dos motivos. Por una parte, la acumulación de bolas de chapapote procedentes de un vertido de alquitrán que ensuciaba entonces las costas del norte de Galicia y, en segundo lugar, las toneladas de algas acumuladas en las playas de Riazor y Orzán. Ese tema fue uno de los más importantes que destacó El Ideal Gallego en su edición del 15 de octubre de 2000. Tal día como hoy de 1975 el diario comunicaba la formación de la junta gestora de un club de pesca recién creado en O Portiño. Hace 75 años, el 15 de octubre de 1950, el periódico publicaba un reportaje sobre una familia con cinco generaciones que vivía en el barrio de San Pedro de Visma.

Hace 25 años | Bolas de chapapote y toneladas de algas en las playas de Riazor y Orzán

El fuerte oleaje que azota estos días las playas de Riazor y Orzán está complicando la vida al equipo de operarios de Ferroser. Desde el pasado viernes, 13 de octubre de 2000, diez trabajadores se dedican a retirar las bolas de chapapote y las toneladas de algas que, como consecuencia del vertido de alquitrán que desde el jueves ensucia las costas del norte de Galicia, han dejado los arenales del centro de la ciudad como el betún. La limpieza se prolongará hasta el próximo martes.

La principal preocupación de los responsables municipales se centra ahora en que el arenal de Riazor, y especialmente el del Orzán–­el más afectado por los residuos– recobren cuanto antes su aspecto habitual. Un equipo de Ferroser integrado por diez operarios trabaja desde el pasado viernes, en horario de 07.00 a 14.30 horas, en ambas playas. El primer día las labores se centraron en retirar con palas las grandes bolas de chapapote y las algas, ante la imposibilidad de utilizar las máquinas, ya que el viento, la lluvia y el oleaje se confabularon para impedir el trabajo de los tractores. Ayer, 14 de octubre de 2000, los trabajadores cargaron hasta los topes un camión con sucias algas marinas.

Hace 50 años | Los socios fundadores eligen la junta del nuevo Club de Pesca El Portiño

Unos treinta socios fundadores del Club de Pesca El Portiño se reunieron para elegir a los miembros de la junta gestora. Este nuevo Club de Pesca El Portiño cuenta desde el domingo pasado, 12 de octubre de 1975, con una comisión gestora: presidente, Julio González Longo; vicepresidente, Manuel Cadaveira Palleiro; secretario, Ramón Taibo Rouco; tesorero, Manuel Estévez García; contador, Jorge Borrajo, y vocales, Camilo Rodríguez Losada, José Fernández Figueroa, Manuel Cedeira Vázquez y Sabino Maceiras Souto, veterano pescador.

Por otra parte, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de La Coruña, en su sesión ordinaria de la semana celebrada ayer, 14 de octubre de 1975, acordó , entre otros temas, interesar de la Sección Técnica el señalamiento de terrenos para una posible cesión con destino a la construcción en nuestra ciudad de una residencia materno-infantil, que constará de trescientas camas y un consultorio. Además, en la mañana de ayer se inauguró en la Residencia Sanitaria Juan Canalejo, de la Seguridad Social, el Primer Symposium de Linfomas, organizado por el Servicio de Anatomía Patológica del departamento de Medicina Interna.

Hace 75 años | En Visma vive una familia con cinco generaciones

Alguien nos pregunta: ¿por qué los periodistas van tan lejos a buscar las noticias, cuando las tienen a la puerta de casa? La prensa publicaba estos días, en octubre de 1950, el caso de una familia francesa, de la que existen cinco generaciones, y eso mismo lo tienen ustedes al lado, como quien dice. Indagamos dónde residían tan dichosos seres y, una vez averiguado el lugar de su vivienda, seguidos de Cancelo y de su leal ‘Leica’, nos dirigimos a San Pedro de Visma.

Atravesamos el pintoresco barrio entre la curiosidad popular y, al llegar al domicilio de la familia que deseamos localizar, aquella nos recibe amablemente. La mayor, Manuela Sande Pardo, tiene 88 años; su hija, Mercedes Vázquez Sande, 67; su nieta, Sofía Vázquez Sande, 45; su biznieta, Carmen García Vázquez, 21, y su tataranieta, María del Carmen Maceiras García, un año escaso.

Hace 100 años | Higiene en la venta de sustancias alimenticias

La Alcaldía ha dictado una providencia que tiende a evitar el fraude en el peso del pan. Conmina a los contraventores con la clausura de los establecimientos por tantos días, según sea la gravedad de las faltas, llegándose a pasar denuncias a los tribunales de Justicia en casos de reincidencia.

También se ha dispuesto en bien de la higiene y de la salud pública, que los propietarios de establecimientos modestos dedicados a la venta de sustancias alimenticias que no puedan por razones económicas encerrar los artículos en vitrinas u otro medio parecido, los depositen sobre madera pintada de esmalte blanco o sobre hule del mismo color, cubriéndolos con gasas en forma que represente un cierre completo, impidiendo el contacto con el exterior y la introducción de cualquier cuerpo extraño, conservando los alimentos en su escrupuloso estado de limpieza.