Gestán se suma un año más a la carrera ENKI con un obstáculo que promueve la sostenibilidad y la inclusión

Contenedores de Gestán en la carrera Enki Cedida

Gestán renueva su compromiso con la inclusión, la sostenibilidad y el movimiento participando un año más en la Carrera ENKI, que se celebrará el sábado 18 de octubre en A Coruña. La empresa contribuirá a esta gran fiesta del deporte y la diversidad con un nuevo obstáculo diseñado para inspirar trabajo en equipo, conciencia ambiental y energía positiva, en sintonía con el lema de la campaña 2025: “Ponte en movimiento”.

El obstáculo de Gestán sorprenderá a los participantes con un recorrido formado por contenedores de colores, que simbolizan la importancia del reciclaje y la gestión responsable de los residuos. Cada diseño está inspirado en días señalados del calendario vinculados a la sostenibilidad y la inclusión, como el Día de la Energía Limpia (26 de enero), el Día de la Tierra (24 de abril), el Día de los Océanos (8 de junio), el Día contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) y el Día de la Discapacidad (3 de diciembre).

En su interior destacará una mano gigante con el mensaje de que todos formamos parte de este movimiento, un guiño al espíritu del spot oficial de ENKI, que recuerda que los grandes cambios comienzan cuando alguien se mueve primero… y los demás se suman. Entre los contenedores se instalará además una red intermedia, por la que los corredores deberán pasar por debajo, representando la idea de superar juntos los retos y avanzar hacia un futuro más sostenible. El recorrido culminará con un lanzamiento de polvos Holi, llenando el ambiente de color y alegría para celebrar la inclusión y la fuerza del trabajo colectivo.

De forma paralela, la jornada contará con la participación de Cafés Lúa, que instalará su coffee truck solidario desde el que se servirán cafés y bebidas. El 50 % de las ventas se destinará a fines sociales, reafirmando el compromiso de la marca con las personas y el entorno.

La Carrera ENKI, impulsada por la Fundación ENKI y el Concello da Coruña, se ha consolidado como el mayor evento de deporte inclusivo de Galicia, reuniendo cada año a miles de personas que, con humor, energía y compañerismo, demuestran que todos los obstáculos pueden superarse.

“ENKI es un ejemplo de cómo la sostenibilidad, la inclusión y la alegría pueden ir de la mano. Para nosotros es un orgullo formar parte de este movimiento y contribuir a que cada edición sea más especial.” destaca Laura Vázquez, directora de Innovación e Márketing de Grupo Gestán.