¿Fabricas tu propia cerveza?: Estrella Galicia lanza una nueva edición de su concurso Homebrewer

Cartel del concurso Homebrewer de Estrella Galicia

Este otoño, el Museo de Estrella Galicia, lanza una nueva edición del ya tradicional concurso para cerveceros caseros, o homebrewers, con el VI Certamen Homebrewer de MEGA, que rendirá homenaje a la mejor tradición alemana. Así, los participantes tendrán que preparar una receta de German Pils, una lager pálida, seca y amarga, que presenta un prominente aroma a lúpulo. Crisp, limpia y refrescante, luce un color dorado brillante, con una excelente retención de espuma, explican desde la empresa coruñesa.

De este modo regresa, por sexto año consecutivo, una de las citas más esperadas por los cerveceros caseros españoles, que además tiene como objetivo poner en valor y reconocer la labor de los aficionados cerveceros de nuestro país, así como agradecer su entrega y los valores que comparten con la compañía.

Este mismo miércoles da comienzo el período de inscripción, que se extenderá durante 20 días, hasta el 5 de noviembre, a las 23.59 horas. Durante este tiempo, los aspirantes deberán mandar sus candidaturas, hasta completar los 120 participantes –con prioridad a los participantes de pasadas ediciones y al orden de recepción de las candidaturas– que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso y que competirán en el certamen con sus recetas.

Todos aquellos que quieran participar tendrán que inscribirse en la página web oficial https://mundoestrellagalicia.es/vi-certamen-homebrewer . Además de proporcionar sus datos, deberán enviar un currículum cervecero, detallando si pertenecen a alguna asociación de homebrewers, cuánto tiempo llevan elaborando cerveza, qué les motivó a empezar o cuál es su sueño como cervecero casero, así como las características de su equipo de elaboración casera.

Los 120 participantes seleccionados recibirán un kit exclusivo con información detallada sobre el estilo elegido y otros recursos esenciales para la elaboración del estilo, y dispondrán hasta el 20 de febrero de 2026 para elaborar y enviar sus cervezas a la organización, aportando una serie de contenidos audiovisuales caseros sobre el proceso. Dichos contenidos consistirán en fotos y/o vídeos de corta duración y habrá que subirlo a alguna red social del participante con el hashtag #CertamenHomebrewrEG y mencionando a @mundoestrellagalicia.

Posteriormente, un jurado de expertos cerveceros formado por el departamento de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera evaluará las propuestas aplicando los criterios de la BJCP (Beer Judge Certification Program). Los cinco finalistas tendrán la recompensa añadida de acudir a la ya tradicional gala final, un evento que reunirá a la comunidad homebrewer en una celebración de talento y pasión cervecera que tendrá lugar en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, en A Coruña, el jueves 12 de marzo de 2026. En esta jornada, cada finalista defenderá su creación ante el público invitado, explicando su proceso y la inspiración detrás de la receta.

Tanto el ganador como el segundo clasificado recibirán un premio en metálico para mejorar su equipo de homebrewing y podrán pasar un día en la fábrica de Estrella Galicia acompañados por integrantes del equipo de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, además del prestigio de ser reconocidos como unos de los mejores cerveceros caseros de España.

Con esta iniciativa, MEGA continúa apoyando el arte del homebrewing en España, poniendo en valor el esfuerzo y la pasión de los aficionados, y colaborando activamente con organizaciones como la ACCE (Asociación de Cerveceros Caseros Españoles), que agrupa a miles de entusiastas de la cerveza casera en todo el país.

En este VI Certamen Homebrewer impulsado por MEGA podrá participar cualquier homebrewer mayor de edad con residencia en España. Entendemos como homebrewer a un cervecero casero que cuente con equipo de elaboración de cerveza no profesional y que no esté ligado a ninguna empresa del sector cervecero.

En los últimos cinco años, el certamen lanzó el reto de versionar los estilos de la casa 1906 Dunkel Bock (Black Coupage), Irish Red Ale (La Pelirroja), Helles DoppelBock (Red Vintage) y Helles Bock (La Milnueve), en sus cuatro primeras ediciones; y, ya el año pasado, una opción de la escuela alemana: el estilo Kölsch. Este año, en su 6ª edición, el concurso lanza el reto de preparar la mejor receta de una German Pils.