Estos son los trenes y buses afectados en A Coruña por la huelga general por Palestina

Casi una veintena de trayectos con origen o destino la ciudad resultaron afectados Quintana

La huelga general del 15 de octubre en apoyo al pueblo palestino no solo ha provocado carreteras cortadas en la ciudad por el paso de manifestaciones. También la supresión de varios desplazamientos en tren o por carretera a otros puntos de Galicia y del resto del territorio nacional. De hecho, en total, casi medio centenar de trayectos con origen o destino A Coruña han sido suprimidos.

Los trenes de la mañana con origen A Coruña afectados fueron los de las 07.15 y 08.12 horas, con destino Ourense, el de las 12.00 y el de las 12.45 horas, con destino Vigo, y el de las 07.30 horas, con destino Ferrol. Durante la tarde, dos trayecto hacia Ferrol no circularán (15.04 y 18.32 horas). Tampoco el de las 15.54 horas con destino Ourense y los dos últimos desplazamientos del día, el regional de las 22.10 horas, con destino Santiago de Compostela, y el de las 23.05 horas, con dirección Ferrol.

Con destino la urbe herculina, no circularon esta mañana los servicios desde Ferrol de las 05.40 y las 09.10 horas, y los de las 06.40 y 07.50 horas. Por la tarde, tampoco estará disponible el de las 19.50 horas desde Ourense y dos trenes que parten desde Vigo (13.40 y 21.50 horas) y dos que inician su recorrido en Ferrol (17.41 y 20.36 horas), lo que deja a la ciudad ferrolana y a la urbe herculina con solo un tren por sentido durante toda la jornada.

También en autobuses

Aunque el paro por la huelga general no ha afectado al transporte urbano, sí al interurbano. En el trayecto A Coruña-Lugo, un total de tres desplazamientos quedaron suprimidos, a las 07.30 y 19.30 horas hacia la capital lucense y 08.00 horas hacia la urbe herculina. Tampoco en más de una decena de trayectos en la línea A Coruña Santiago: 06.00, 06.05, 06.30 07.20, 10.00, 12.00, 19.00, 19.50, 20.00, 21.00 horas con destino la capital gallega y 06.00, 06.45, 07.05, 08.30, 08.45, 12.10, 18.35, 19.30 y 21.15 horas, con destino la ciudad coruñesa.

También quedan suprimidos algunos de los servicios diarios desde el Hospital Abente y Lago hasta el Aeropuerto de A Coruña. Concretamente los de las 06.15, 07.45, 18.15, 19.15 y 20.15 horas, en ambas direcciones, y el de las 08.45 horas con destino el hospital coruñés. Tampoco está disponible el trayecto en los que circulan por O Burgo desde Alvedro, a las 08.10 y a las 18.10 horas, y el que sale desde el ayuntamiento de Sada hasta la Universidad de A Coruña, a las 07.05 horas, y el que parte de la UDC, a las 20.05 horas.