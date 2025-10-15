El Último de la Fila cuelga el ‘no hay billetes’ en todos los conciertos de su gira menos en A Coruña y en Sevilla

El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum Archivo El Ideal Gallego

El regreso a A Coruña de uno de los grupos españoles más famosos de los años 80 y 90 ha generado gran entusiasmo entre los más nostálgicos de la ciudad. Por lo menos, entre más de 21.000, que corresponden al número de entradas despachadas de las 26.000 localidades disponibles del estadio de Riazor.

La banda de flamenco-pop aterrizará en la urbe herculina el próximo 13 de junio, como parte de su vuelta a los escenarios en 2026. La gira, que comenzará en Barcelona el 3 de mayo, recorrerá grandes ciudades del territorio nacional como Madrid, Bilbao, Sevilla o Valencia, entre otras. La mayoría de ellas ya ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’. Todas menos A Coruña y Sevilla.

Las 25 canciones que queremos que El Último de la Fila cante en Riazor Más información

Y es que, a pesar de que en las primeras horas de venta de entradas se despachó más de la mitad del aforo, todavía son 5.000 las que faltan para que cuando el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet disfruten de un lleno total en un estadio que, quizá por la fecha, pueda ser ya de Primera División.

Para el Ayuntamiento de A Coruña, el problema no será vender las 5.000 restantes, sino que el aforo se quede incluso corto. Igual de corto que se quedó en las otras dos citas del noroeste peninsular (Bilbao y Avilés), aunque ambas urbes no cuentan con espacios con tanta capacidad como el estadio herculino.

Primera en cuatro años

El concierto de El Último de la Fila será el primer evento musical en el estadio desde el año 2022, cuando la primera edición del festival Morriña Fest aterrizó para albergar los conciertos de artistas internacionales como Black Eyed Peas, Maluma, Franz Ferdinand, o Duki, entre otros.

¿Qué podría llenar El Último de la Fila con las entradas vendidas en solo dos días? Más información

Tras treinta años de ausencia, García y Portet vuelven a los escenarios para revivir un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de diversas generaciones. Precisamente hace las mismas tres décadas desde que actuaron por última vez en la urbe herculina, la cuarta en toda su trayectoria como grupo.

Ofrecieron por primera vez un concierto en tierras coruñesas en 1988, cuando 6.000 almas se dieron cita en el Palacio de los Deportes. La segunda sería dos años después, otra vez en el Palacio de Riazor. Su siguiente visita no sería hasta 1993, cuando estrenarían por primera vez el Coliseum, inaugurado apenas dos años antes. Misma ubicación que en su última visita, en noviembre de 1995, con la presencia de más de 10.000 almas en el multiusos herculino.