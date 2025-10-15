El ‘pulpo’ sobrevive en el muelle portuario más emblemático de A Coruña

Pesqueros atracados en el muelle de la Dársena de La Marina Quintana

En el muelle de la Dársena de La Marina hay un cartel de ‘Se vende’. Está ubicado en el ‘Frisan’, uno de los barcos pesqueros atracados en este rincón del puerto, que es, en combinación con las galerías blancas de los edificios próximos, una de las postales típicas de A Coruña. Su armador, Manuel Fernández, se ha retirado y ha optado por poner a la venta esta embarcación.

El ‘Frisan’ forma parte de un reducido grupo de embarcaciones dedicadas a la pesca que cuenta con un amarre en pleno centro de la ciudad, donde la mayor parte de los espacios están destinados a barcos recreativos. Se trata de una ‘rara avis’, ya que la gran mayoría de los pesqueros tienen su base en la dársena de Oza. ¿A qué se debe esto? Hay que remontarse a la década de 1990 para entenderlo. En ese momento, La Marina presentaba un aspecto bien distinto al actual, debido a que solo había buques de pesca y no recreativos.

Polémica

La Autoridad Portuaria coruñesa construyó una nueva instalación junto a Os Castros (el actual muelle de Oza), y ordenó el traslado de las embarcaciones dedicadas a las capturas de pesca a este nuevo enclave para destinar el entorno de la avenida de Montoto a veleros y similares. Esta decisión suscitó una importante polémica con los afectados, que manifestaron su rechazo a la propuesta. Finalmente, en 1999 los responsables del Puerto se abrieron a la posibilidad de que un pequeño grupo, de entre 15 o 20, continuase en el centro, lo que finalmente dio lugar a la situación de hoy en día.

El velero noruego 'Christian Radich' descansa en aguas de A Coruña Más información

Este muelle pesquero de la Dársena lo gestiona la Cofradía de Pescadores de A Coruña mediante una concesión administrativa. El patrón mayor, Javier Mariñas, explica que en esta parte del recinto portuario se quedaron los buques del “pulpo” para que se no se perdiese la “imaxe de pesca” de la urbe. Apunta a que hace 26 años se decidió que quedasen unos 10 amarres para este tipo de embarcaciones y que se repartieron “por arraigo”.

Esta entidad es la que actualmente “distribúe” las plazas. En el caso de que uno de estos barcos cambie de dueño, como podría ser el caso del ‘Frisan’, que está a la venta por 60.000 euros, “se lle ofrecería manter” el atraque en La Marina, según relata Mariñas. También apunta que hasta ahora se ha producido “moi pouca” rotación en este emblemático espacio. “Houbo dous do percebe e redes que foron para alí”, asegura.

A juicio del patrón mayor, la ventaja que presenta tener el amarre en la Dársena de la Marina es que está “moi cerca” do “punto de venta”, es decir, la lonja de Linares Rivas. En cambio, otros profesionales del mar prefirieron Oza porque allí la Cofradía tiene un edificio de servicios que les permite cambiarse de ropa. Esto interesa especialmente a aquellos que se mojan más. En cambio, el muelle del centro carece de esto.

Algunos de los barcos que atracan la Dársena son el ‘Mar Caspio’, el ‘Farelo’, el ‘Anageli’, el ‘Frisan’ o el ‘Rocío un’. Hay más de una decena de amarres.

La presencia de pesqueros en La Marina es una de las postales más icónicas de A Coruña. Incluso en el primer cartel con el eslogan de ‘La ciudad en la que nadie es forastero’ hay una imagen en la que figuran este tipo de barcos.

Venta

“Muy barato”. Estas son las palabras que utiliza Manuel Fernández, a consulta de El Ideal Gallego, para describir el precio que ha puesto al ‘Frisan’, el barco pesquero que ha sacado a la venta por 60.000 euros y que tiene su base en el muelle ubicado junto a las emblemáticas galerías coruñesas.

El armador del ‘Frisan’ explica que se retiró en el año 2024, después de 43 años de trabajo, y que busca a alguien que quiera hacerse con la propiedad del barco, ya que sus hijos tienen otras profesiones y no quieren entrar en el sector del mar. Por el momento, permanece atracado en La Marina.