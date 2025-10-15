El Hotel de Pacientes de A Coruña deja ver su esqueleto antes de su adiós definitivo tras más de 50 años de historia

Estado actual del Hotel de Pacientes Víctor Seoane

De lo que un día fue el Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña poco queda. Fue hace más de 50 años, en 1973, cuando se levantó un edificio que hasta hace menos de un mes aún albergaba algo de actividad, incluso con su derribo en marcha. Ahora solo queda su esqueleto y antes de que se acabe el año será historia.

Su demolición es un paso necesario para construir los accesos a lo que será el Nuevo Chuac, unas obras de las que solo falta por ejecutar el 40% y que se realizan a un paso bastante lento para no interrumpir la actividad que mantiene el complejo.

Sin polvo ni ruido

De arriba abajo y de dentro para fuera es el orden que sigue la demolición, que no está exenta -como el resto de obras del Nuevo Chuac- de una gran complejidad técnica. Su cercanía al actual hospital es el principal motivo, pero también otros factores como los propios materiales del edificio. Algunos, como el fibrocemento, presente en las cubiertas y las bajantes, requieren de un plan de bioseguridad específico.

El 60% de la demolición ya ejecutada requirió el uso de pequeños robots para llegar a las zonas donde no era posible el acceso de los operarios y para aquellas no reunían las condiciones para los equipos de mayor envergadura. Pero la maquinaria pesada ya trabaja a pleno rendimiento tirando lo que queda del edificio, la fachada y la estructura. De hecho, como se puede observar en las imágenes, los tres pisos superiores ya no existen.

Una plataforma de mil metros cuadrados

Según los plazos de la Xunta, antes de final de año el edificio estará completamente derribado. Entonces se convertirá en una plataforma de mil metros cuadrados "para los usos que considere el hospital" antes de convertirse en la puerta de entrada al futuro Nuevo Chuac.

Unos accesos que se transformarán por completo y en los que se está trabajando con el reto de que estén terminados en 2027. De hecho, parte de estos trabajos se han aplazado por la demolición del Hotel de Pacientes. Es el caso del derribo del viaducto de la AC-12, que estaba previsto para agosto. “Se entendió que había que minimizar el tiempo que va a estar cortado y por ello se reprogramó y se puso en marcha el acceso desde la AC-10”, defendió el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez. La Xunta se compromete a fijar una nueva fecha cuando sea viable.

Por el momento, lo que más notan los usuarios es el acceso a la AC-10 que da salida al tráfico del entorno hospitalario y que cuenta con un carril exclusivo para ambulancias con el fin de priorizar la entrada del transporte sanitario urgente.

Todo con el objetivo de que la segunda fase, la más compleja de todas y la que está a punto de comenzar en cuanto reciba el visto bueno de los técnicos, esté finalizada 2031.