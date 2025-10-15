Diego González Rivas se convierte en un fenómeno literario y agota en una semana la quinta edición de su libro

Diego González Rivas, en una imagen de archivo

En los últimos tiempos, la popularidad del cirujano coruñés Diego González Rivas no ha parado de crecer. Además de su labor en los quirófanos en multitud de países, lo cierto es que, poco a poco, su labor de divulgador también ha cogido fuerza hasta convertirse en un habitual en diferentes eventos o programas de televisión.

A todo ello hay que unir la publicación de un libro. "Curando el mundo. Diario de un cirujano nómada" está resultando todo un éxito. Así, el propio González Rivas ha confirmado que la nueva edición ya está a la venta.

"La semana pasada salía la quinta edición de Curando el Mundo y hoy ya sale la Sexta! Gracias por la gran acogida del libro", escribía el cirujano en sus redes sociales. Una muestra más del éxito del médico coruñés.

Lo cierto es que el ritmo de ventas está siendo notable, dado que no es algo habitual que en un periodo de tiempo tan corto como una semana se agote una nueva edición y se confirme de inmediato que ya se ha lanzado la siguiente. No cabe duda de que el reconocimiento internacional de Diego González Rivas tiene mucho que ver con ello.