Conmoción en Monelos por el crimen de la 'Matayayas': "Todos estamos afectadísimos"

La avenida de Monelos a la altura del 95, donde vivía la víctima Patricia G. Fraga

"Estamos aquí seis personas y es de eso de lo que estamos hablando", comenta Carmen Beiroa, de la Asociación de Vecinos de Monelos. La noticia de que una de sus vecinas, una mujer de 91 de iniciales C.G.V., murió en su domicilio a manos de un asesina en serie se ha convertido en el centro de todas las conversaciones.

"En todos lados se habla de eso. La es verdad es que fue terrible ya la gente está muy afectada", insiste Beiroa. El hecho de una mujer de avanzada edad haya sido asfixiada hasta la muerte en su propio casa genera una situación de inseguridad. "Que te maten en tu propia casa y además, cómo fue", se extiende. El local de la asociación de vecinos está cerrado hoy, pero no le cabe duda de que mañana, cuando abra, la charla girará en torno al homicidio. Está segura.

"Estar en el tanatorio y que te vengan a pararlo todo es para que te dé algo", añade la presidenta vecinal, en referencia a que el cuerpo de la nonagenaria estuvo a punto de ser inhumado pero se detuvo el proceso para poder practicarle la autopsia. Pero, sobre todo, lo que atraviesa a todos es que un acto tan horrible haya tenido como víctima a alguien conocida: "Yo mismo tengo visto a esa mujer", reconoce.

Se ignora como Remedios Sánchez Sánchez (quien mató a tres octogenarias en 2006 en Barcelona y que había salido de la prisión de Teixeiro gracias a un permiso) consiguió ganarse la confianza de C.G.V. para que le abriera la puerta de su hogar. Pero la conclusión es evidente. "Lo que dice la gente es que no hay que fiarse de nadie", concluye Beiroa.