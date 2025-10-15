Arte sobre la piel: Alicia Catalán incluye la Torre de Hércules en su representación de Galicia

Representación de Galicia por la artista Alicia Catalán Instagram @kalonbay

Pintar es un arte, pero usar los pinceles sobre tu propio cuerpo es otro nivel. La concepción del espacio y saber dibujar 'al revés' no están al alcance de todo el mundo, pero de la artista Alicia Catalán (@kalonbay), sí.

'La chica de la pintura, el maquillaje y las palabras', como ella describe en su biografía de Instagram, donde ya acumula 285.000 seguidores; mientras que en TikTok, 576.800, se ha vuelto viral un vídeo que ha hecho de las diferentes comunidades autónomas, donde Galicia se representa con la Ribeira Sacra, la caracola de Cabo Home, una concha de peregrino, pulpo, un hórreo y... la Torre de Hércules.

El faro romano, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009, se representa sobre un cielo azul y con una tapa de pulpo a sus pies. Los monumentos gallegos son numerosos, pero la Torre de Hércules destaca entre ellos por su importancia e historia, alumbrando de alguna manera 'el mural sobre su piel'.

Para redondear el clip de la comunidad gallega, la canción escogida fue 'Años 80', de Los Piratas, con la voz de Iván Ferreiro.