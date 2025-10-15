Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A la venta las entradas para ver a Amaia en A Coruña en enero

La gira Arenas 2026 pasará por el Coliseum

Redacción
15/10/2025 15:31
Cartel del concierto de Amaia en A Coruña
Cartel del concierto de Amaia en A Coruña

Ya están a la venta las entradas para ver en A Coruña a Amaia. La cantante pasará con su gira Arenas 2026 por el Coliseum herculino el próximo 31 de enero (21.00 horas). Tras el éxito de su álbum "Si abro los ojos no es real", la artista y ganadora de Operación Triunfo pasará por las principales ciudades de España durante el próximo año.

Las entradas se pueden adquirir a través de su web oficial, amaiaromeroarbizu.com, por precios que van desde los 45 a los 55 euros.

A punto de cerrar un año con una gira de presentación para enmarcar, la cantante anuncia la segunda parte de esta misma gira, pero esta vez por todo lo alto.

Amaia, durante una actuación

Amaia se suma al 2026 del Coliseum de A Coruña

Más información

Amaia llevará su show de gran formato a las principales 'arenas' del país, empezando en Pamplona el mismo día de su aniversario y finalizando en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona.

Seis fechas que se convierten en seis citas imprescindibles de cara al año que viene en Pamplona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Barcelona y A Coruña.

Te puede interesar

Representación de Galicia por la artista Alicia Catalán

Arte sobre la piel: Alicia Catalán incluye la Torre de Hércules en su representación de Galicia
Andrea Gestal
El ideal gallego

Un libro alega que Margaret Thatcher tuvo dos relaciones extramaritales
EFE
El Último de la Fila, en su primer concierto en el Coliseum

El Último de la Fila cuelga el ‘no hay billetes’ en todos los conciertos de su gira menos en A Coruña y en Sevilla
Dani Sánchez
Acceso a la terminal de Alvedro

Vueling unirá A Coruña con París, Sevilla, Tenerife, Palma y Málaga durante el cierre de Lavacolla
Lara Fernández