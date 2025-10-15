A la venta las entradas para ver a Amaia en A Coruña en enero

Cartel del concierto de Amaia en A Coruña

Ya están a la venta las entradas para ver en A Coruña a Amaia. La cantante pasará con su gira Arenas 2026 por el Coliseum herculino el próximo 31 de enero (21.00 horas). Tras el éxito de su álbum "Si abro los ojos no es real", la artista y ganadora de Operación Triunfo pasará por las principales ciudades de España durante el próximo año.

Las entradas se pueden adquirir a través de su web oficial, amaiaromeroarbizu.com, por precios que van desde los 45 a los 55 euros.

A punto de cerrar un año con una gira de presentación para enmarcar, la cantante anuncia la segunda parte de esta misma gira, pero esta vez por todo lo alto.

Amaia llevará su show de gran formato a las principales 'arenas' del país, empezando en Pamplona el mismo día de su aniversario y finalizando en el emblemático Palau Sant Jordi de Barcelona.

Seis fechas que se convierten en seis citas imprescindibles de cara al año que viene en Pamplona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Barcelona y A Coruña.