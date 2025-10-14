Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los fans coruñeses de Bad Gyal echan abajo las webs de Dice y Universal por la avalancha de inscripciones en la preventa

Tras lanzar varios éxitos de su nuevo disco, como 'Da Me' o 'Última Noche', la cantante regresa al Coliseum de A Coruña

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
14/10/2025 12:57
Bad Gyal
Bad Gyal
Instagram: @akabadgyal

Desde hace unos minutos, concretamente desde las 12.00 horas, ya es posible inscribirse en la preventa de entradas para el único concierto en Galicia de Bad Gyal.

A pesar de no ser la compra oficial de entradas, las webs de Dice y Universal han colapsado tras recibir miles de inscripciones.

La catalana anunciaba en redes sociales su nueva gira, 'Bad Gyal Tour 2026', en la que recorrerá escenarios reconocidos mundialmente para presentar su segundo álbum de estudio, siendo uno de estos el Coliseum de A Coruña. 

Será el 23 de mayo de 2026 cuando la estrella del pop urbano aterrice en la ciudad, pero desde este martes, a las 12.00 horas, es posible inscribirse a la preventa, que será el próximo 16 de octubre a las 12 del mediodía. La venta general será al día siguiente, el 17 de octubre.

Los precios para este concierto son: 

  • Tendido Medio: 50,06 euros.
  • Tendido Bajo: 55,62 euros.
  • Pista: 55,62 euros.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma DICE.

