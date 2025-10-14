Furgoneta de TVE delante del edificio de la Terraza

40 años después, Radio Televisión Española dice adiós definitivamente al edificio de La Terraza. Igual que el cambio tecnológico terminó con muchas de las rutinas de la empresa pública de comunicación, la llegada de la Aesia (Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial) también ha supuesto una ruptura de la dinámica. En su caso, de la del emplazamiento. De los jardines de Méndez Núñez a Matogrande.

Porque la mudanza, que ya está prácticamente completa, implica cambiar un emblemático edificio de La Terraza por un coworking en Matogrande. Será una mudanza temporal, puesto que ya está firmado el convenio para que Correos se convierta a partir de 2028, en principio, en la nueva casa de Televisión Española y Radio Nacional de España.

Con el interior ya liberado y las oficinas montadas en Matogrande, apenas resta por desmontar las antenas de La Terraza, unos trabajos en los que se afanaban este martes por la mañana los técnicos.

La mudanza no dio problemas técnicos y se realizó sin mayores sobresaltos. El fin de semana, sábado y domingo, la emisión se realizó desde Santiago de Compostela para poder afinar los nuevos estudios, pero este lunes A Coruña volvió a retomar el mando. Eso sí, con todo muy cambiado.

Porque este espacio temporal habilitado para RTVE es mucho más pequeño que el edificio de La Terraza, lo que provoca que, entre otras cosas, los estudios se reduzcan a la mitad. Había cuatro en Méndez Núñez, que ahora se han quedado en dos. También son más pequeños tanto estos estudios como las oficinas y han perdido las impresionantes vistas de las que gozaban desde La Terraza. "Como del día a la noche", reconocen algunos trabajadores.

La esperanza que les queda es que este domicilio temporal solo dure hasta principios de 2028, fecha establecida en el convenio para que Correos se convierta en su nueva casa y regresar así a la fachada marítima coruñesa.