Así fueron los crímenes de la 'matayayas' y su detención tras una investigación sin precedentes

Imagen de Remedios Sánchez con la que trabajaban los Mossos Documental "Crímenes" Movistar Plus

Desde su primera víctima, Pepita, hasta su detención, pasaron un total de 26 días en los que Remedios Sánchez, la "matayayas", mantuvo en jaque a los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Era el verano de 2006, y el miedo se había extendido por la ciudad: había una mujer de mediana edad que se dedicaba a asaltar a mujeres mayores que vivían solas hasta matarlas o dejarlas heridas. En total, hubo tres víctimas mortales y media docena más de mujeres atacadas que acabaron con diferentes lesiones. Y entremedias, un dispositivo policial sin parangón que pasó por diferentes fases y que, tras el desconcierto inicial, tuvo varios detalles que resultaron decisivos.

El documental "Crímenes", dirigido por Carles Portas y que está disponible bajo demanda en la plataforma Movistar Plus, dedica un episodio a la figura de Remedios Sánchez, en el que se detallan los entresijos de la investigación.

La primera víctima fue Pepita Cervantes, de 83 años. Era una mujer que vivía sola y que fue asesinada. En un principio, los mossos creyeron que era un robo con violencia, pero algo no encajaba. La puerta no estaba forzada y solo le faltaba un collar. En todo caso, en el verano de 2006 había una oleada de robos con violencia en Barcelona, por lo que podía tratarse de uno más, aunque con un final trágico.

Ocho días después, se produce otro episodio. La víctima esta vez es Rosa. Es atacada con violencia pero no fallece. Su testimonio es clave porque identifica a la autora como una mujer de mediana edad. Hasta ese momento, los investigadores creían que era un hombre.

Entonces, los mossos localizan a Dolores, una amiga de Pepita, la primera víctima fallecida. Ésta les cuenta que días antes del crimen había conocido a María, una supuesta amiga de Pepita. Es un detalle que había pasado desapercibido, pero al saber que la autora es una mujer, cobra relevancia. "Era dulce y educada", dijo Dolores. De hecho, recuerda haber hecho con María y Pepita un trayecto caminando entre un parque y el domicilio de la víctima. Tras revisar todas las cámaras de seguridad de la zona, hay una imagen de la cámara de un cajero que aporta la primera imagen de la autora de los hechos. No es demasiado clara, pero es un comienzo.

Primera imagen de Remedios Sánchez, obtenida gracias a las cámaras de seguridad de un cajero Documental "Crímenes" Movistar Plus

Con el paso de los días, aparecen nuevas víctimas y los agentes ya detectan un patrón definido: intento de estrangulamiento (consumado o no), generalmente con una toalla o similar, después de que la autora de los hechos entrase en el domicilio con permiso de sus víctimas. Con todo ello, generan un primer perfil de la presunta asesina, "Una persona extremadamente amable, que accedía al domicilio con cualquier excusa. Que vivía al lado y no tenía llaves, que necesitaba un vaso de agua para tomar una pastilla...".

Todas las víctimas que sobrevivían coincidían en qué era una mujer con mucha fuerza en las manos, de unos cincuenta años y 1'60 de altura. Para los mossos, buscar a una mujer en una ciudad como Barcelona, con ese perfil tan general, era como buscar una aguja en un pajar.

En aquella época, el jefe de área de investigación criminal de los Mossos era Josep Lluis Trapero, que luego ascendería a Mayor de los Mossos. Y su segundo era Josep de Monteys, que también recuerda en el documental aquellos días frenéticos: "Teníamos una gran responsabilidad. Íbamos por los parques preguntando a las personas mayores si alguna mujer se había ofrecido a ayudarles. No teníamos nada, solo voluntad de intentar cogerla".

Pista clave

Sin embargo, el asalto a Alicia, otra de las víctimas, arroja una nueva pista decisiva. En esta ocasión, la elegida no estaba sola en casa. Mientras Remedios intentaba estrangularla, aparece su marido, que estaba en otra habitación, y le da un puñetazo. La autora escapa, pero ahora los mossos conocen la hora exacta a la que salió del piso e investigan sus posibles recorridos. Además, saben que tendrá un moratón en la cara, fruto del golpe. Con esta nueva información, se consigue una nueva imagen de Remedios en el metro.

Imagen de Remedios Sánchez clave en la investigación, obtenida por una cámara de seguridad Documental "Crímenes" Movistar Plus

Aún así, con pocos días de diferencia entre ellos, se siguen produciendo más casos. Ante este panorama, las autoridades deciden hacer pública la situación. "Había que ponderar que era lo mejor. Hacerlo público sirve para advertir a la población en riesgo, pero también ella se enteraría y podría cambiar su imagen y huir. Fue una decisión extremadamente complicada", recuerda Josep Porta, de la división de investigación criminal de los Mossos

Todos los medios de comunicación se hacen eco y el propio Trapero aparece en la televisión pública catalana para trasmitir un mensaje: "Les pedimos a las personas mayores que desconfíen. Cuidado con la gente que les quiere ofrecer ayuda", asegura. El pánico se apoderaba de Barcelona. "Quien más quien menos, tiene a su abuela, a su tía... Había miedo", recuerda en el documental la periodista Silvia Angulo.

Trapero, en su intervención en la televisión pública catalana Documental "Crímenes" Movistar Plus

Paralelamente, la investigación continúa. Montserrat es una nueva víctima. Estela Franco, su vecina, relata lo sucedido. "Yo estaba durmiendo y escuché unos golpes feroces de algo contra una pared. A los veinte minutos, subió una vecina a mi piso. Me dijo que habían asaltado a Montserrat. Bajé a verla y estaba en un estado lamentable, llena de sangre, con una ceja partida, y un trapo envolviéndola. Pensé que la habían atacado varios hombres. Era la época en la que los kosovares estaban asaltando chalets en Barcelona. Pero los mossos me dijeron que estaban buscando a una señora", relata.

Remedios se había metido en el piso diciendo que tenía que entregar un paquete. "Un vecino la dejo pasar. No sospechó nada porque iba con unos pendientes de perlas y bien arreglada. A Montserrat le dice que la deje entrar al baño porque iba a entregar un paquete y no había nadie. Le roba sus joyas y 500 euros", añade la testigo.

El error de Remedios

Paralelamente, la investigación policial continúa. Los mossos descubren que, en uno de sus robos, Remedios había sustraído una tarjeta de crédito. Revisan los movimientos y comprueban que había ido a un bingo, establecimiento en que el todos los clientes deben identificarse por ley. Por primera vez en 26 días, la asesina había cometido un error. Tras investigar la lista de clientes, confirman que la persona que se ajusta al perfil que buscan es Remedios Sánchez. Por fin tienen un nombre.

Además, como la imagen de Remedios ya es pública, alguien la identifica como clienta de una frutería: "Compraba patatas, tomates, cebollas... Cosas normales". Esa misma persona confirma que trabaja en un bar en la zona alta de Barcelona y que está separada a causa de sus problemas con el juego.

Remedios trabajaba en el Restaurante Cebreiro, donde la conocen como "la gallega" y es famosa por sus tortillas de patatas. Los clientes habituales del bar confirmaron posteriormente que, cada vez que salía en televisión alguna noticia sobre "la matayayas", Remedios se lamentaba y se mostraba sorprendida de que alguien pudiese hacer daño a las personas mayores.

Cuando los mossos van por primera vez al bar, Remedios se había marchado minutos antes, pero allí les dan su número de teléfono móvil. Un juez autoriza su localización y sitúan a la presunta asesina en el barrio del Eixample. Aún así, la ubicación no es exacta y hay un margen de unas diez manzanas. Los mossos tienen que ir local por local, piso por piso, en un despliegue espectacular para localizarla.

Dada la situación, hasta Trapero y Monteys, su número dos, salen a patrullar. "De repente, vemos una casa de juego y decidimos entrar. Y vemos a una mujer metiendo monedas sin parar en una tragaperras. Trapero y yo nos miramos. Era ella", relata en el documental el propio Monteys.

Casi un mes después de su primera víctima, Remedios es detenida y trasladada en el coche de Trapero y Monteys. Ahora solo quedaba encontrar las pruebas que la relacionasen con todos los crímenes. Eso no fue tan difícil: en su casa había suficientes joyas y objetos de las víctimas que la delataban. Tres muertas y seis ancianas heridas después, el caso estaba cerrado. Y Barcelona pudo volver a respirar con alivio.