Pandelino, la Deli Shop & Café de A Coruña, calienta motores para Halloween

Cesta de Halloween del Pandelino Pandelino

Poco más de dos semanas quedan para gritar lo de "meigas fóra", y ya son varias las pastelerías, confiterías y cafeterías que han sacado a la venta dulces de lo más tenebrosos.

Uno de estos locales es Pandelino, ubicado en la calle Rosalía de Castro, especializado en tartas, galletas, desayunos y brunch. En su página web, en la que se pueden hacer pedidos, ya ofrecen múltiples artículos decorados con elementos típicos de Halloween.

Galletas con caras de vampiros, calabazas, momias... Todo esto se puede encontrar en el apartado de "Halloween", que han reservado para estos postres.

También cuentan con cestas temáticas, como las de Desayuno Fantasmagórico, con zumos de fresa y naranja, minicroissants de cereales, napolitanas, muffins, cookies y un bowl de frutas de temporada.

Los precios van desde los 3,80 euros, para las galletas de Halloween, hasta los 41,50 euros, para el desayuno de Halloween Truco o Trato, que lleva en su interior una galleta de momia, croissants, zumos o bowls de frutas.

Desde su página web se pueden hacer los pedidos de Halloween, en los que se pueden hacer las modificaciones que el cliente quiera para gozar de una experiencia fantasmagórica de verdad.