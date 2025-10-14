Más de 10.000 personas pasaron por las fiestas del barrio más verbenero de A Coruña

Momento para la historia en la actuación de Los Satélites

Las fiestas de O Ventorrillo eran, desde el anuncio de su programación, lo que los modernos califican de win-win. Lo que de toda la vida se calificó de éxito seguir. Sin embargo, más allá de eso, la organización se había marcado otro reto: superar sus propios guarismos y llegar a un récord absoluto de asistentes. Pasado el fin de semana más importante en el barrio ya pueden presumir de haberlo conseguido con creces.

Buena parte del mérito corresponde a Los Satélites, que el viernes, justo después del pregón, dejaron buena parte del trabajo adelantado. Según fuentes de la organización y de los responsables de seguridad, más de 5.000 personas acudieron al recital de más de dos horas de una de las orquestas más importantes de la historia de España. “Es un año de récord absoluto y va a ser muy difícil superar lo vivido”, reconoce Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la agrupación de residentes y una de las cabezas más visibles de la organización. También señala a la presencia de la familia de Pucho Boedo y la inauguración del mural como atractivos irrepetibles.

En total, según sus estimaciones, se superaron con holgura los 10.000 asistentes, que era la cifra que ya, en la entrevista de víspera en El Ideal Gallego, había situado como cifra a batir. “Todo salió a la perfección, fue fantástico: intentamos poner más eventos y, si el espacio hubiera sido más grande, aún se hubiera llenado más”, advierte. “Entre los cuatro días se superaron con creces esas 10.000 personas de las que hablábamos”, añade. Ahora, sin apenas tiempo para descansar, ya trabajan intensamente en lo que, esperan, será un Halloween también para recordar.

Finalmente, también hubo un momento emocionante por la pérdida reciente de una de las protagonistas de las fiestas en los últimos años. "Fueron también una fiestas con un punto sentimental ya que nuestra amiga y compañera del grupo Triana de Sevillanas y de las pandereteiras Miña Xoia, Dolores Couto 'Dolo'; falleció horas antes del inicio de las fiestas", indica Aníbal Rodríguez, muy satisfecho con el homenaje realizado por sus compañeras en la jornada del domingo