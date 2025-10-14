Las palmeras de Méndez Núñez se someten a un nuevo tratamiento para prevenir el picudo

Palmeras de Méndez Núñez Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha esta semana una nueva fase del plan de conservación de las palmeras de la ciudad ante la proliferación a nivel global del picudo rojo. “Llevamos a cabo anualmente este tipo de acciones que tienen como objetivo la conservación del palmeral de Méndez Núñez, un icono de nuestra ciudad”, indicó Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad, y responsable de Parques y Jardines.

El picudo rojo es una especie invasora originaria de la Asia tropical y que requiere que las palmeras reciban un tratamiento preventivo específico para poder garantizar su salud.

En este caso, se llevará a cabo una inyección por endoterapia de deltametrina al 1,5 % y luego se duchará la corona con nematodos, unos pequeños gusanos.

Para llevar a cabo este tratamiento, se utiliza una plataforma autopropulsada de 30 metros.

Continúa la sangría de palmeras en A Coruña: un ejemplar de la avenida de Monelos cae víctima del picudo Más información

El picudo rojo se cobra en A Coruña las primeras víctimas del año Más información

La plaga del picudo rojo obliga a talar otras 43 palmeras en A Coruña Más información

El coste para las 71 palmeras asciende a 26.885 euros. Está previsto que los trabajos comiencen este miércoles y tengan una duración de tres jornadas, aunque no será necesario el cierre del parque.

El Ayuntamiento de A Coruña viene realizando revisiones periódicas de las palmeras de la ciudad desde el año 2017, cuando se detectó la presencia del picudo por primera vez.

La plaga está afectando la palmeras de toda España y es preciso tratarlas para evitar su transmisión. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento insta a los particulares con palmeras afectadas a actuar de manera inmediata, bien con tratamientos, bien procediendo a su tala, únicos métodos para evitar la propagación del picudo.