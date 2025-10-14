Las nuevas terrazas de María Pita se miran en San Sebastián

Terrazas DonostiVista de una de las terrazas de la plaza de la Constitución en San Sebastián EFE

Durante mucho tiempo, las terrazas de María Pita han marcado el aspecto de la plaza mayor de la ciudad. Sus paredes acristaladas y sus bases de cemento suscitan polémica para los que las consideran demasiado macizas. Ahora el Ayuntamiento quiere sustituirlas por un modelo parecido al de Donosti: estructuras autoportantes y toldos a dos aguas. Así se podrían recoger cuando hiciera falta, sin tener que hacer ninguna instalación fija en las fachadas.

El planteamiento del Gobierno municipal también estipula la necesidad de que estos toldos tengan una sintonía estética en el conjunto de la plaza y que se alineen con los pilares y con colores monocromáticos, para que María Pita tenga una imagen de uniformidad y para preservar la unidad estética de una plaza que es un espacio protegido.

Los responsables municipales formularon esta propuesta a los representantes del sector hostelero en la reunión que tuvo lugar ayer, en la que se discutían los detalles de la futura ordenanza de terrazas, de la que presentaron un borrador. Hay que decir que hace mucho tiempo que finalizó la concesión de las actuales terrazas y que es necesario un relevo adecuado.

Por eso, la futura normativa de terrazas atenderá especialmente a la regulación de aquellas que se habilitaron en zonas de estacionamiento en el contexto de la pandemia. Entonces, y atendiendo a la necesidad de evitar los espacios cerrados para disminuir el riesgo de contagios, se facilitó la instalación de terrazas al aire libre, también ocupando plazas de estacionamiento al aire libre, para apoyar la hostelería, teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse a las diversas fases de restricciones a causa de la crisis sanitaria.

Ahora, más de dos años después de finalizada la pandemia, el Ayuntamiento propone un reglamento específico para ese tipo de terraza, que seguirá pudiéndose instalar en determinados casos y condiciones, aunque no será compatible para hosteleros con la terraza en la acera. Será preciso que escojan una de las dos opciones para minimizar la ocupación de suelo público.

Largas conversaciones

Lo cierto es que hace tiempo que tanto el Ayuntamiento como los hosteleros, a nivel asociativo y también individual, intentan dar forma a un acuerdo que dure como mínimo 20 años. Ya en enero, Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, adelantaba la propuesta que ayer presentó el Ayuntamiento: “Aún estamos viendo qué opciones hay e incluimos en el debate a otras ciudades como Bilbao, San Sebastián o Santander. La realidad es que se está trabajando en ello y preguntando”.

Son en total 13 licencias las que se otorgaron en María Pita hace ya más de 20 años. Y son estas 13 licencias las que ahora se pueden reeditar siguiendo el modelo de San Sebastián.