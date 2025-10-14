La vacuna que se inhala llega a las aulas de A Coruña

Un niño recibe la vacuna intranasal contra la gripe en el CEIP María Barbeito Carlota Blanco

Como si de una excursión se tratase, el colegio María Barbeito y Cerviño se convirtió en un centro de vacunación masivo contra la gripe. Algunos más nerviosos que otros por cómo sería 'inhalar' una vacuna pero encantados de evitar las agujas, reinaba la tranquilidad e incluso la emoción que acompaña perderse algo de clase.

Los niños de este centro de O Ventorillo inauguraron así en A Coruña el proyecto piloto de vacunación en los colegios, un programa pionero que se prueba hasta en 55 centros de toda Galicia. En la ciudad son cuatro los CEIP seleccionados, un número que asciende a siete si se cuenta el entorno metropolitano y a nueve en el área sanitaria.

Por cursos se iban acercando este martes al salón de actos del María Barbeito en el que dos equipos con dos enfermeras en cada uno se encargaban de iniciar el procedimiento, que pasa por comprobar primero las historias clínicas de cada alumno por si hubiese contraindicaciones.

Como un frescor

La escena recordaba a una excursión e incluso dejaba tintes de la pandemia. Pero esta vacuna no tiene nada que ver con los molestos test de antígenos y su procedimiento es muy sencillo y mucho más cómodo, especialmente al hacerlo en un entorno como un colegio. Entre risas y con mucha tranquilidad, los niños se animaban unos a otros tras recibir la vacuna intranasal. "No duele nada, sientes como un frescor", aseguraba una niña tras la inoculación. Como ella, otros muchos celebraban el no recibir un pinchazo.

"Este método funciona muy bien porque no le tienen tanto miedo. Además, es muy fácil de administrar y son muy seguras", aseguraba Úrsula Nieto, enfermera especialista en Pediatría en el centro de salud de O Ventorillo. Esta profesional valoraba muy positivamente que se hiciese la vacunación en los propios colegios porque de esta forma se abarca, de forma amplia, la inmunización, con el reto de llegar este año a un 70% de cobertura en esta franja de edad.

Aunque algunos padres prefieren acudir directamente al centro de salud, son muchos los que aplauden la comodidad de no tener que hacerlo. "Como madre, no tengo que dejar de trabajar para llevar al niño a vacunarse y lo hace en un entorno de confianza. Confía en sus tutores y en sus compañeros", asegura la enfermera. Ella formó parte del equipo que se desplazó previamente a los centros para informar a los padres de la campaña y asegura que "no había muchas dudas porque no es una vacuna nueva".

Tampoco hay "dramas". "No es lo mismo una sala de espera donde ves a otros niños enfermos, que aquí que vienen como si fuese una excursión", subraya Nieto. También incide en que "la gripe no es una enfermedad banal": Puede desarrollar neumonías e incluso acabar en ingreso hospitalario. Y ya no es solo por ellos, sino por su entorno familiar. Todos tenemos algún abuelo cuidador que puede tener enfermedades crónicas que se pueden desestabilizar con una gripe".

Amplia participación

Hasta el CEIP María Barbeito se desplazó también la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que aplaudió la amplia participación en el área sanitaria. La representante cifró en torno a un 40% el porcentaje de aceptación en este colegio, si bien este número no es definitivo y subirá conforme de avance en la campaña.

Además, tal y como recuerda Do Campo, la campaña también se está llevando a cabo en los centros de salud para vacunar a los menores de entre 6 meses y 11 años. "La vacuna es la misma y el personal que se la vamos a administrar también", recuerda la enfermera Úrsula Nieto.

Las familias recibirán un SMS con la cita correspondiente que no será necesaria en el caso de participar en el programa piloto en centros escolares. Los jóvenes que no se hayan podido vacunar en ellos, también podrán hacerlo en su centro de salud.

Los menores recibirán en la práctica totalidad de los casos la vacuna intranasal, indicada desde los dos a los 17 años. También habrá excepciones, como los inmunodeprimidos, que recibirán la intramuscular.

Calendario

En apenas una semana, los alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto de Educación Infantil y todos los cursos de Educación Primaria de los colegios estarán inmunizados.

También este martes fue el turno del Francisco Vales Villamarín, en Betanzos, donde el número de alumnos que recibirán la vacuna intranasal asciende a 460. A él se suma en esta segunda jornada CEIP Fogar de Carballo (338 participantes).

El día 15, los equipos volverán a los tres primeros centros para vacunar a los niños a los que no haya dado tiempo en la primera jornada y se sumará el CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha). El 16 ya será el turno de 339 alumnos del Eusebio da Guarda, 242 del Raquel Camacho, ambos en A Coruña, y 185 del CPR Plurilingüe Andaina, en Culleredo.

El 20 cerrarán el programa el CEIP Fogar de Santa Margarida (298 participantes) y el CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (316). En total, serán más de 2.700 los niños del área sanitaria coruñesa que participarán en este proyecto piloto.