La resistencia playera a los perros llega a As Amorosas, en A Coruña

Usuarios de As Amorosas que rechazan la propuesta de convertir el lugar en zona de esparcimiento canino Javier Alborés

La primera ordenanza de playas de A Coruña, aprobada por el PSOE y el BNG el pasado mes de septiembre, ha generado una importante polémica entre los usuarios del litoral coruñés. El motivo es que la norma establece que se designarán zonas de esparcimiento canino en la playa de As Amorosas y la cala de San Roque.

Después de conocer esta propuesta, numerosos vecinos se han puesto en marcha para intentar paralizarla. Primero fueron los de San Roque, que iniciaron una recogida de firmas. Ahora los de As Amorosas han decidido seguir sus pasos y mostrar públicamente su malestar.

María Menéndez es una de las usuarias de esta zona costera situada al lado de As Lagoas. Explica que esta es una “playa que no es playa”, ya que apenas hay arena y que realmente es un espacio lleno de rocas, pozas y una grada en la que la gente toma el sol. De hecho, lo denomina como el arenal “de las piedras”. También señala que es un punto frecuentado especialmente por “niños y mayores”.

“No queremos exterminar a los perros. Pero no tiene sentido tener que bañarse en la charca con los perros. No es normal que lo pongan así”, asegura. Añade que tampoco es un espacio muy apto para estos animales porque predominan las rocas. “Estamos indignados todos”, concluye.

Búsqueda de apoyos

María Menéndez forma parte de un grupo de cerca de diez personas que se han puesto a recoger firmas en contra de la medida aprobada por el Gobierno local. El escrito, disponible en el Covirán de As Lagoas, solicita al Ayuntamiento “que desista na intención de converter” este espacio “en praia canina e que a doten de servicios e vixilancia adecuados para o uso de persoas”.

“As Amorosas nunca foi considerada praia nin foi dotada con equipamento de praia. Non conta con vixilancia, nin servizo de socorrismo, nin bandeiras advertido dos perigos. É unha cala duns 50 metros de longo por tres de ancho, sen area e coa peculiaridade de dispor de bancadas feitas cando se construíu o Paseo Marítimo para que os veciños da zona das Lagoas puidesen tomar o sol”, advierten los usuarios en este documento.

Ante la propuesta municipal de habilitar una zona de esparcimiento canino en este lugar, argumentan que, según su criterio, “As Amorosas non reúne ningunha das características de praia apta para cans: non dispón de espazo para que os animais corran, nin de area, nin de lugares apropiados para o baño dos cans”. “As bancadas non son o lugar axeitado para o esparexemento dos cans”, dicen.

A esto añaden que “nas rochas moi próximas ás Amorosas existen cormoráns e outras aves e animais mariños, xa que esa é a súa zona de pesca, e as rochas, o lugar idóneo para secar as alas”. Y alertan de que “a presenza de cans podería afectar gravemente a esas colonias de animais mariños”.

Otra crítica que plantean los usuarios en contra del plan del Gobierno municipal es la falta de información. “Descoñecemos se ás praias caninas poden acceder as persoas para bañarse e tomar o sol e, se en caso de conflito, como por exemplo que un can moleste, se mostre agresivo ou invada espazos, a preferencia de dereitos é dos cans ou das persoas”, denuncian.

Los residentes también indican que “tampouco se explica como sería a vixilancia e a limpeza, salvo que serán os donos os encargados de retirar os excrementos do seu can que, como van estar soltos, é evidente a dificultade ou imposibilidades de facelo de maneira axeitada”.

Ordenanza

El Ayuntamiento anunció en mayo la primera ordenanza de uso de las playas de A Coruña, cuyo asunto clave es la prohibición de altavoces cuando sean molestos.

Tampoco se autoriza el uso de gel ni champú en las duchas. Sí se permite el surf y sus variantes, pero siempre en ausencia de bañistas.