La investigación del crimen de Monelos obligó a paralizar el entierro de la víctima

El número 95 de la avenida de Monelos, donde tuvo lugar el crimen

Agentes de la Policía Nacional obligaron a paralizar un entierro en un tanatorio coruñés la semana pasada. La fallecida es una nonagenaria vecina de la avenida de Monelos y su deceso ha cambiado de 'muerte natural' a 'muerte judicial'. La sospechosa es Remedios Sánchez Sánchez, alias la 'matayayas', una asesina en serie de mujeres mayores que mató a tres en 2006.

Sánchez lleva años ingresada en la cárcel de Teixeiro, pero habría cometido el crimen cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Según fuentes cercanas, el cadáver había sido descubierto a principios de mes en su domicilio de la avenida de Monelos. En un principio, no presentaba señales claras de violencia (el método de la 'matayayas' es la asfixia), así que cuando los familiares llamaron al 061, el médico firmó un certificado de muerte natural.

La víctima fue trasladada al tanatorio y se estaban realizando todos los trámites necesarios para enterrarla, cuando los familiares, según las mismas fuentes, comenzaron a sospechar que había ocurrido algo cuando examinaron la casa. Quizá echaron de menos algo, como joyas o dinero en metálico, dado que el móvil de la asesina siempre fue el robo.

En todo caso, alertaron a las autoridades y la Policía Nacional llamó a la jueza, que ordenó la paralización del sepelio y que el cadáver fuera sometido a una autopsia y luego devuelto a los familiares, que pudieron finalizar el entierro al día siguiente, el día 8 de este mes. Se trata, según todos los indicios de un asesinato. El primero en lo que va de año en la ciudad.