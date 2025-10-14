Mi cuenta

A Coruña

Detienen a una asesina en serie en la cárcel de A Coruña por un presunto crimen en Monelos

La criminal, conocida como la 'matayayas', habría matado a una nonagenaria  aprovechando un permiso penitenciario

Abel Peña
Abel Peña
14/10/2025 16:08
Modulo de la cárcel de Teixeiro
Modulo de la cárcel de Teixeiro
Quintana

Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de A Coruña acudieron hace unos días al módulo de mujeres del centro penitenciario de Teixeiro para practicar una detención por homicidio a una nonagenaria vecina de Monelos a una presa que había disfrutado recientemente de un permiso. Se trata de Remedios Sánchez Sánchez, alias la 'matayayas', una conocida asesina en serie.

Remedios Sanchez, durante el juicio, en 2008

Remedios Sánchez, la cocinera 'matayayas' que aterrorizó Barcelona en 2006

El número 95 de la avenida de Monelos, donde tuvo lugar el crimen

Una investigación de homicidio obliga a paralizar el entierro de una vecina de Monelos

Aunque pueda parecer extraño que se detenga a alguien que ya está en la cárcel, en realidad no lo es: muchos delincuentes reincidentes aprovechan que están de permiso penitenciario que dura solo dos o tres días para volver a su antigua vida, cometen un crimen y para cuando son identificados por las autoridades, ya han vuelto a la cárcel. Y es por eso que es allí donde les detienen. 

Sánchez se había hecho tristemente célebre a principios de siglo, cuando protagonizó una serie de crímenes. Sus víctimas eran siempre mujeres de avanzada edad, con las que trababa amistad y luego asesinaba para robarles. Esto es lo presumiblemente habría hecho de nuevo. 

En su momento, a mediados de 2006, esta asesina coruñesa creó una verdadera psicosis en la capital catalana, donde había emigrado para trabajar en un restaurante. Durante semanas, los Mossos d'Esquadra estrecharon el cerco. En ese tiempo, mató a tres octogenarias y lo intentó con otras cuatro

En 2008, Remedios Sánchez fue condenada por la Audiencia Provincial a 144 años de cárcel por varios asesinatos, tentativas de asesinato y robos. Pero, cumplida una cuarta parte de su sentencia, fue trasladada a Teixeiro, dado que está más cerca de su hogar natal, en Boimorto. 

Durante este tiempo, las fuentes penitenciaras aseguran que ha sido una presa modélica, que no ha dado problemas. Al mismo tiempo reconocen que no es muy popular entre las demás internas. Con el tiempo, se le ha concedido el segundo grado, lo que otorga permiso para salir de la cárcel unos días

Como la detención de la Policía Nacional ha tenido lugar a mediados de la semana pasada, poco después de la vuelta de uno de estos permisos, Por el momento, se mantiene el secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción numero 6, así que no han trascendido muchos detalles. 

