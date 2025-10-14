La Orquesta Gaos presenta una temporada a caballo entre A Coruña y Cambados

Presentación de la programación de la Orquesta Gaos en el Teatro Colón Quintana

La Orquesta Gaos estrenará el próximo diciembre su nueva temporada, la número 17, que tal y como apunta su director, Fernando Briones, contará con varias novedades. La principal, es que ofrecerán conciertos tanto en A Coruña como en Cambados, duplicando su actividad.

Por este motivo, a Briones lo acompañaron esta mañana el concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, su homólogo cambadés, Liso González, y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

"É un orgullo empezar a formar parte da familia da Gaos", aseguraba González, que tildó de éxito las primeras "probas" que se llevaron a cabo el año pasado. "Cambados vai ser unha das sedes da Orquesta Gaos, é fundamental para unha vila culturalmente dinámica como Cambados", añadía González.

Otra de las grandes novedades que destaca Briones es la incorporación del concepto de 'taquilla inversa' en tres de las citas en el teatro Colón de A Coruña. Esta propuesta permite acceder al recinto libremente y que el público decida a posteriori si aporta, y cuanto, "en función de lo que haya sentido", explica el director de la Gaos.

Inicio de la temporada

El 14 de diciembre será la primera de las citas de la temporada de la orquesta. Será en el Palacio de la Ópera, acompañando a Ismael Serrano en su concierto sinfónico.

Briones destaca otra cita, la siguiente, como una de las más especiales. Será el 22 de diciembre, en el Palacio de la Ópera, con el concierto benéfico a favor de Padre Rubinos, en compañía del Coro Gaos y de la escuela de danza Druída. Briones explica que este año será especial porque estará protagonizado por "música de película", con obras de 'Star Wars', 'ET' o 'Forrest Gump', entre otras. Al día siguiente, el 23, estrenarán su sede cambadesa, con un concierto en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña.

El 28 de febrero repetirán en Cambados, en esta ocasión con el concierto 'Futuro', que se repetirá el 1 de marzo en el Colón herculino. Los protagonistas, esta vez, serán los ganadores del concurso de las Jornadas de Flauta de Galicia, los tres entre los 10 y los 15 años, de los que Briones tiene claro que son "tres pedazo de músicos".

Ya el 18 de abril, en Cambados, y el 19, en el Colón, será el turno para el 'Concierto para fagot' de Rossini, que la Gaos tocará junto al fagotista coruñés Esteban García Vidal, que lleva colaborando con la orquesta desde hace nueve años y que en el pasado tocó también como solista con la Orquesta Sinfónica de Galicia. La velada será completada con 'La boutique fantastique', de Respighi.

La Gaos culminará esta temporada número 17 en junio, con el concierto 'Groove!' (el 27 en Cambados y el 28 en A Coruña). Esta cita contará con el acompañamiento del acordeonista Nuno Estévez como solista para interpretar obras de Bernstein, Galliano o Copland.