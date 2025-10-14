La coruñesa Resonac se une a Hydnum Steel para buscar un acero más sostenible

Resonac Graphite, compañía global líder en la fabricación de electrodos de grafito y en soluciones tecnológicas innovadoras para hornos de arco eléctrico (EAF), y Hydnum Steel, la primera siderúrgica en producir acero limpio en la península ibérica, han firmado un acuerdo estratégico para explorar oportunidades de colaboración en el desarrollo de iniciativas sostenibles para la industria siderúrgica.

La empresa con sede en A Coruña ha informado este martes de que el memorando de entendimiento rubricado por ambas empresas refleja el "compromiso compartido de liderar la transición hacia prácticas más responsables y sostenibles, promoviendo la innovación tecnológica y la reducción de la huella de carbono".

Además, el proyecto de Hydnum Steel ha recibido recientemente una financiación de 60 millones de euros procedentes del Perte de Descarbonización Industrial.

Esta colaboración, inédita en el sur de Europa, gira en torno a dos ejes clave para descarbonizar la producción de acero en los que ambas compañías centrarán sus esfuerzo: el suministro de electrodos de grafito de alto rendimiento UHP (Ultra High Power), elementos esenciales para la producción de acero mediante horno de arco eléctrico y la incorporación por parte de Resconac de tecnología avanzada para garantizar un rendimiento eficiente.

Para ello contará con AMI Automation, filial integrada a su negocio en 2023 y especializada en soluciones innovadoras para hornos de arco eléctrico, que mejoran la eficiencia energética, la seguridad en la acería y la reducción de emisiones.

El objetivo común, indican, es desarrollar una siderurgia más sostenible, segura y sin impacto ambiental.

Fernando Pessanha, Chief Strategy Officer de Hydnum Steel, ha señalado que "este acuerdo refuerza nuestro compromiso de acelerar la transformación de la industria siderúrgica, apostando por tecnologías limpias y materiales optimizados".

"La colaboración con un referente global como Resonac nos permite avanzar hacia una producción de acero limpio y altamente competitivo", ha añadido.

Por su parte, David Germade, presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit para EMEA, ha indicado que "en un contexto geopolítico como el actual, los proyectos que apuestan por una descarbonización real y efectiva de la industria son más necesarios que nunca".

"En Resonac queremos seguir liderando el camino hacia la sostenibilidad y dar un paso más hacia este objetivo formando parte de una alianza empresarial que busca aportar al mercado un producto tan imprescindible como el acero transformado en un elemento completamente sostenible y eficiente", ha manifestado.

El acuerdo entre ambas compañías establece un marco para de colaboración con planes para realizar estudios conjuntos, pruebas piloto y la implementación de tecnologías innovadoras en las plantas de producción de Hydnum Steel.