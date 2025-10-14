El sector alimentario gallego se muestra al mundo desde A Coruña: "Es una valiosa oportunidad"

Celebración de Exporpymes, en A Coruña este martes Javier Alborés

Vinos, embutidos, conservas, aceites, galletas o sangría. Estos fueron algunos de los productos que estuvieron presentes en la XII edición de Exporpymes, un evento empresarial celebrado en A Coruña este martes cuyo objetivo es la promoción internacional de las empresas de Galicia.

Participaron alrededor de 60 firmas gallega y 80 importadores de Europa, Asia y África, según explicó la Cámara de Comercio coruñesa, organizadora de esta actividad, que se realizó en el hotel NH Collection Finisterre.

En concreto, los países con presencia en esta edición fueron Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos, Mozambique, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Togo y Turquía.

Entre las firmas gallegas presentes destacaron algunas tan importantes como Aceites Abril y Nauterra (Calvo), aunque también hubo hueco para muchas otras.

¿Qué aporta esta iniciativa a sus participantes? Iago Conde, director comercial de Real Conservera Española, explicó que es "otra ventana de oportunidad" para lograr nuevos contactos y que se trata de "un evento de carácter internacional". Precisamente, este un aspecto en el que trabaja esta compañía, para lograr presencia en otros países.

Fernando Alonso, responsable de exportación de Lugar da Veiga, fabricante de las conocidas galletas Mariñeiras, señaló que Exporpymes es "unha exposición local" que sirve para darse a conocer y también para obtener "información" do sector da alimentación. En este caso, esta empresa es de Chantada, en Lugo. "Acercámonos un momento e a ver se xurde a oportunidade", comenta Alonso.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro, aseguró que Exporpymes es un evento que ofrece una "valiosa oportunidad" para las empresas para "impulsar las relaciones internacionales".

"Se trata de establecer contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio", indicó el responsable del organismo cameral. Esta actividad contó con el apoyo de la Diputación coruñesa, Xunta y Ayuntamiento.

La programación incluyó, además, diferentes actividades promocionales, formativas e informativas de exportación en las que participarán empresas gallegas exportadoras y con producto exportable de los sectores de alimentación, bebidas, salud y hospitales verdes.